Nama Park Seo Joon makin melejit sejak membintangi drama Korea What’s Wrong With Secretary Kim dan Itaewon Class. Berkat itu dia sukses mengukuhkan namanya sebagai aktor Korea paling populer saat ini.

Meski tenar dan kaya raya, Park Seo Joon menyukai gaya fesyen yang sederhana. Terlihat dari akun Instagram pribadinya, OOTD Park Seo Joon bukan setelan busana mewah, melainkan kaus oblong santai dan nyaman.

Daripada penasaran, berikut ulasan singkat 4 gaya Park Seo Joon berbalut kaus oblong.

1. Jalan-jalan bersama anjing

Berjalan-jalan membawa sang anjing peliharaan, Seo Joon memilih padanan kaus oblong warna midnight blue dengan celana jeans pendek warna biru pudar. Selain itu, dia juga memakai sepatu sneakers keluaran Nike yang membuat penampilannya semakin kece.

2. Nge-mall

Siapa bilang artis kalau ngemall pasti gaya busananya selalu super rapi? Tengok saja outfit nge-mall ala Seo Joon satu ini. Oversized T-shirt warna putih dan celana pendek warna hitam dipilih sahabat karib V BTS ini jadi outfit.

3. Jalan-jalan





Lagi-lagi Park Seo Joon memilih kaus oblong sebagai busana andalannya. Jalan-jalan santai kali ini, ia memadukan T-shirt putih polos bersama track pants warna biru dongker. Tak lupa bucket hat warna biru senada dengan warna celananya sebagai aksesori pelengkap.

4. Berfoto di tengah jalan





Pria pemeran Ko Dong Man di drama Fight for My Way ini dengan pede memamerkan gaya OOTD nya. Mix and match, kaus abu-abu gelap bermodel oversized dipasangkan bersama celana jeans warna ivory white dan sepasang sepatu sneaker warna nude cream.