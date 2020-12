GELARAN MasterChef Indonesia Season 7 sudah memasuki babak grand final. Tersisa tiga kontestan yang masuk jajaran Top 3. Mereka adalah Audrey, Jerry, dan Nindy. Ketiganya terus berjuang keras demi meraih titel juara MasterChef Indonesia.

Jelang babak puncak penentuan pemenang, banyak hal-hal tidak tersangka yang terjadi. Seperti dialami Jerry. Ia sempat tereliminasi, kemudian comeback menjadi Black Team, hingga akhirnya kembali ke Gallery MasterChef Indonesia Season 7.

Terkait momen ini, Jerry mengaku sampai kesulitan tidur memikirkan bagaimana bersaing dengan kontestan lain untuk bisa lolos ke grand final. "Kenapa susah tidur? Karena mau masuk grand final?" tanya Chef Arnold.

Jerry hanya bisa senyum-senyum saja, hampir tidak bisa berkata maupun mengemukakan alasan karena begitu tegang masakannya sedang dinilai juri.

Walaupun akhir-akhir ini keterampilan memasak Jerry makin meningkat sejak kembali ke galeri dan ada di lima besar hingga masuk Top 3, peserta lain seperti Nindy juga tidak kalah berkembang kemampuan memasaknya.

Bahkan saat ditanya lagi oleh Chef Arnold, Jerry masih mengaku harus memakai kepintarannya untuk mengolah kepiting menjadi tiga menu dalam waktu 90 menit sebagai bagian dari tantangan Treasure of the Sea.

Chef Juna yang cukup detail untuk urusan presentasi dan rasa, mengungkapkan bahwa hidangan Jerry kini cukup variatif. Tapi bagi juri lain seperti Chef Renatta masih sedikit ada kekurangan sehingga kalah dari Nindy untuk melalui tantangan.

"Salsa is very good, risotto is very good, tapi karena kamu finishing dengan olive oil jadi overpower," ungkap Chef Renatta.

