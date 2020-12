SOSOK Nadya Hutagalung selama ini dipandang sempurna oleh banyak orang. Cantik, terkenal, pintar, punya keluarga harmonis, berkecukupan, bahkan aktif di berbagai kegiatan sosial, terutama lingkungan alam.

Tapi seperti orang biasa lainnya, sosok sempurna Nadya Hutagalung yang banyak dijadikan role model oleh banyak orang ternyata tidak luput dari perasaan cemas. Dua tahun lalu, Nadya mengaku mengalami panic attack atau serangan panik.

Ketika sadar terkena panic attack, Nadya mengungkapkan dirinya sangat syok bisa mengalami kejadian tersebut.

"(Pada) 2018 itu first time kena panic attack dan anxiety. Itu datangnya tanpa peringatan, enggak harus ada pemicunya. Aku jadinya sangat syok. Aku pikir kok bisa aku kena," curhat Nadya saat diwawancara dalam gelaran acara virtual peluncuran bukunya 'Walk with Me', Jumat 18 Desember 2020.

Ibu tiga anak ini menuturkan, kala itu dirinya merasa sangat terkejut. Sebab, ia selama belasan tahun sudah belajar tentang ilmu emotion wellbeing, kesehatan, secara formal akademis. Ditambah karakter dirinya yang sudah sangat kuat dan mandiri sejak remaja dulu.

"Aku belajar 15 tahun, studi secara akademis. Sudah sering kali kena pengalaman hidup menantang, enggak pernah kena panic attack. Cara saya mengatur pikiran saya itu kuat sekali, karena sudah sejak usia 12 tahun sendiri jadi saya begitu mandiri. Sampai pada 2018, ada banyak kejadian yang membuat hilang harapan dan depressing," imbuhnya.

Dari pengalaman tersebut, perempuan yang merupakan ambassador Environment Programme PBB ini belajar semua orang tanpa terkecuali bisa mengalami kecemasan, kegelisahan, depresi, dan mengalami panic attack.

