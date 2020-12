Lesty Kejora mendadak jadi trending topic setelah berhasil mengalahkan Lisa Blackpink, Raisa, hingga Natasha Wilona dalam pemilihan The 100 Most Beautiful Women of 2020 versi Top Beauty World (TB World).

Penyanyi dangdut berwajah imut itu, berhasil menduduki posisi kelima untuk kategori wanita tercantik dengan perolehan 9.148 poin. Lesty Kejora berada tepat di bawah anggota girlband Girls Generation, Yoona yang menempati posisi keempat.

Mengutip akun twitter resmi TB World, Minggu (20/12/2020), ajang pemilihan ini diinisiasi oleh tiga ahli bedah plastik Los Angeles Cosmetic Surgery Clinic. Mereka mengklaim berperan penting menobatkan 100 wanita tercantik dan 100 pria tampan di dunia.

Kabar dinobatkannya Lesty Kejora sebagai satu dari 5 orang tercantik di dunia oleh TB World pun membuat jagat maya heboh. Tak sedikit yang terkejut mengetahui Lesti berhasil mengalahkan Lisa Blackpink, Angelina Jolie, hingga Raisa.

"Aku pribadi bangga sih Lesty ada di urutan ke lima. Tanpa perlu bandingin dia sama artis2 lain, dia juga cantik. Agak gimana aja ketika ada yang banding2in. Kaya... C'mon. Be supportive napa sama representative dari negaranya," tulis akun @makemeronan.

"Proud of u dede... Lesty cantik bukan cuma parasnya aja tp hatinya jg itu yg bikin dia terpancar bgt auranya... Harusnya kalian bangga perwakilan dari Indonesia masuk 5 besar bukan malah banding2in even she's not your idol," tulis akun @yyesiww.

"Bangga banget sebagai warga negara indonesia... satu2nya wanita berhijab di akui dunia... wanita yang cantik nya luar dalam jiwa dan raga nya... selamat yaa dede lesti... semoga orang2 hal ini bisa menutup mulut orang2 yg iri dan kotor hatinya... love u...," tulis akun @CNurwinda.

Nah, bagi Anda yang mungkin belum terlalu familiar dengan sosok Lesty Kejora, berikut Okezone rangkumkan potret cantik Lesti Kejora seperti dikutip dari akun Instagramnya.

1. All white

Meski proses penilaian dilakukan melalui sistem voting, TB World sepertinya tidak salah menobatkan Lesty pada posisi kelima wanita tercantik di dunia. Lihat saja potret selfienya di foto ini. Mengenakan busana serba putih, pesona kecantikan Lesty benar-benar terpampang nyata dengan polesan make-up bernuansa flawless.

2. Oversized shirt

Pada foto selanjutnya, Lesti tampil super stunning mengenakan oversized shirt putih dipadukan dengan rok berwarna pastel. Busana itu ia sempurnakan dengan hijab dan sneakers putih. Sebagai statement fashion, ia juga memakai belt dari rumah mode Gucci. Kece banget!

3. Ankle pants dan white shirt Di foto ini, Lesti terlihat cantik meski mengenakan busana bernuansa kasual. Ia memadukan kemeja putih dan ankle pants berbahan denim. Sementara untuk hijabnya, ia memilih warna earth matching dengan slingbag yang ia kenakan. 4. Denim jacket dan Chuck Taylor Ada satu unggahan Lesty di Instagram yang sempat membuat netizen heboh. Tepatnya ketika Lesty sedang asyik liburan ke kebun teh di kawasan Jawa Barat menggunakan motor kesayangannya. Nah, di foto ini, Lesty tampil kasual mengenakan satu set busana bernuansa pink dipadukan dengan denim jeans. Untuk urusan sneakers dia memakai Chuck Taylor low dari Converse. Keren abis! 5. Kebaya modern dan batik Terakhir ada potret cantik Lesty Kejora saat mengenakan kebaya modern bernuansa ungu dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan. Dia juga menenteng mini bag dari Gucci untuk menyempurnakan tampilannya. Cantik banget!