Lesty Kejora baru saja meraih prestasi yang cukup membanggakan. Ia menyabet peringkat kelima dalam pemilihan The 100 Most Beautiful Women of 2020 versi Top Beauty World (TB World).

Dalam ajang tersebut, Lesty Kejora berhasil mengalahkan sederet selebriti papan atas dunia sebut saja Lisa Blackpink, Angelina Jolie, Emilia Clarke, hingga Raisa. Ia juga satu-satunya wanita berhijab yang masuk urutan 20 besar pada pemilihan tersebut.

Pesona Lesty Kejora memang tidak terbantahkan lagi. Selain memiliki wajah cantik memesona khas wanita Indonesia, selera fashion Lesty juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Ia selalu tampil stylish dalam berbagai suasana, baik saat menghibur penggemarnya di atas panggung maupun ketika sedang menikmati waktu senggang.

Tak pelak bila banyak warganet yang terinspirasi dengan gaya hijab ala Lesty Kejora. Duh, jadi penasarannkan? Berikut Okezone rangkumkan ulasannya.

1. Oversized crewneck

Lesty tidak pernah ragu mengombinasikan hijab dengan busana bergaya street wear. Di foto ini, ia tampil kece mengenakan hijab cokelat dan oversized crewneck berwarna senada. Untuk bawahan, Lesty mengenakan skinny jeans dan sepasang sneakers classic dari Converse.

2. Monokrom





Pada foto selanjutnya, Lesty terlihat cantik mengenakan busana bernuansa monokrom. Ia memadukan kemeja putih dengan external tank top hitam dan celana bahan motif tribal. Lesty kemudian berpose candid melemparkan pandangan ke luar jendela, membuat hasil fotonya menjadi lebih manis dan instagramable!

3. Emo style Di foto ini, Lesty tampil kasual memadukan kaos oblong hitam dan long sleeve bermotif garis-garis (stripes). Untuk bawahan, ia mengenakan ripped jeans berpotongan lebar dan sneakers putih. Sekilas, padu padan busana yang dipilih Lesty pada foto ini tampak seperti gaya anak emo di tahun 2000-an. Santai tapi tetep kece! 4. Olive green Terakhir ada foto Lesty Kejora ketika memadukan kemeja putih dan celana bahan berwarna olive green. Penampilannya kali ini terlihat sangat fresh dengan tambahan aksesori berupa leather bag dari Louis Vuitton dan sneakers multiple colours. So cute!