SYAHRINI dan Reino Barack diketahui sedang mudik ke Jepang. Seperti biasa, Syahrini membawa barang-barang mewahnya, termasuk selimut Rp35 juta.

Hal ini terlihat dari unggahan terbarunya di Instagram @princessyahrini. Pada unggahan tersebut, Syahrini membagikan sebuah potret bersama Reino Barack tercinta di pesawat pribadi mereka.

Di foto ini, Syahrini terlihat cantik mengenakan sweater putih dipadukan coat berwarna dark grey. Sementara Reino tampil santai mengenakan kaos v-neck putih.

"Up In The Air, In The Middle Of Manila And Shanghai To Japan ! ~ Pa “ RB “ Pulang Kampung ~," tulis @princessyahrini.

Keduanya kemudian berpose manja di kursi pesawat dalam balutan selimut untuk menghangatkan tubuh. Eits, tunggu dulu Okezoners! Selimut yang digunakan Syahrini bukanlah sembarang selimut.

Seperti biasa, wanita yang kerap tampil mewah dan glamour itu lagi-lagi membuat warganet gagal fokus saat melihat tampilan selimut yang ia gunakan. Selimut itu ternyata berasal dari rumah mode ternama dunia, Christian Dior.

Mengutip situs resmi Dior, selimut model Blue Dior Oblique Cashmere tersebut dibanderol seharga 2.500 USD atau setara dengan Rp35 juta.

Lantas apa kelebihan selimut berharga fantastis itu? Selain diproduksi oleh salah satu rumah mode kenamaan, selimut ini diproduksi dengan menggunakan material berupa cashmere dan 'virgin wool'. Virgin wool sendiri merupakan wol yang diambil dari pemotongan pertama bulu domba. Ini adalah wol paling lembut dan terbaik yang diproduksi. Istilah virgin wool juga merujuk pada wol yang belum pernah digunakan, diproses, atau ditenun sebelumnya. Jenis wol ini berasal dari dari domba dewasa. Nah, selimut berdimensi 140 x 180 cm itu juga berbahan cashmere. Material tersebut sebetulnya juga merupakan bulu domba namun diambil dari domba-domba terbaik di kawasan Kashmir, India. Baca Juga: Nia Ramadhani Kepergok Pakai Kalung Rp8.500, Bubah Alfian Kaget Domba di wilayah ini memang memiliki bulu yang sangat indah dan telah lama digunakan oleh penduduk setempat. Menurut sejarahnya, produksi cashmere secara industrial baru diperkenalkan pada abad ke-15 oleh penguasa Kashmir saat itu yakni, Zayn-un-Abidin. Jadi jangan heran ya Okezoners, bila selimut Syahrini dibanderol dengan harga selangit.