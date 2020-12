Lesti Kejora mendadak menjadi perbincangan publik hari ini. Hal ini lantaran Lesti Kejora masuk 5 besar wanita tercantik di dunia versi Top Beauty World 2020.

Lesti Kejora mengalahkan sejumlah nama besar yang mungkin lebih tenar dalam nominasi The 100 Most Beautiful Women Of 2020. Penyanyi dangdut berwajah imut itu, berhasil menduduki posisi kelima untuk kategori wanita tercantik dengan perolehan 9.148 poin. Lesti Kejora berhasil mengalahkan Lisa BLACKPINK, Angelina Jolie, hingga Raisa Andriana.

Lesti Andryani atau yang lebih dikenal dengan Lesty Kejora merupakan penyanyi yang memulai debutnya di panggung ajang pencarian bakat tahun 2014. Lesti keluar sebagai pemenang di ajang pencarian bakat penyanyi dangdut tersebut.

Setelah itu, Lesti mulai dibanjiri job menyanyi dan sederet tawaran album. Namanya kemudian tambah melejit lantaran kisah cintanya dengan aktor Tanah Air, yaitu Rizky Bilar.

Kini namanya semakin dikenal setelah masuk 5 besar nominasi wanita tercantik dunia 2020 versi Top Beauty World. Selain kecantikannya, fashion Lesti Kejora juga menjadi sorotan netizen karena harganya yang fantastis, salah satunya tas. Yuk intip koleksi tas mahal Lesti Kejora yang harganya bikin bengong!

1. Tas GUCCI Edisi ‘GG Marmont Small Shoulder Bag’





Tas kecil dengan aksen tali rantai emas ini dibandrol dengan harga $2.100 atau seharga Rp 30.794.400. Tas buatan brand Gucci ini ia pakai saat menggunakan baju kebaya atau outfit kondangan.

2. Tas Louis Vuitton (LV) Edisi ‘NEONEO’





Tas serut berwarna coklat tua ini berharga $1.780 atau senilai dengan 26.146.776. Tas fantastis ini Lesti Kejora pakai dengan outfit casual dan sepatu sneakers warna-warninya. Ia mengunggah foto ini di Instagram pribadinya @lestykejora.

3. Tas Saint Laurent (YSL) Edisi “Niki Medium in Vintage Leather’ Tas dengan harga 1.890 Euro atau Rp 33.388.277 ini Lesti pakai saat menggunakan outfit hijau melonnya. Tas warna hitamnya juga senada dengan warna kerudung yang ia pakai. 4. Tas Louis Vuitton (LV) Edisi ‘Mini Dauphine’ Saat sedang hangout dengan sang ibu, Lesti memakai tas seharga $2.890 atau senilai Rp 42.656.400. Tas kecil warna coklat ini ia pakai dengan baju kemeja putih dan rok pink beigenya.