Xiao Zhan, aktor ganteng dan terkenal asal China mendadak ramai jadi topik pembicaraan di berbagai sosial media. Sebab, Xiao Zhan terpilih sebagai pria tertampan di dunia 2020 versi Top Beauty World.

Xiao Zhan pria tertampan di dunia dalam nominasi The Most Handsome Men of 2020, mengantungi poin tertinggi, yakni 9965. Xiao Zhan sukses mengalahkan V BTS yang selama ini terkenal dengan ketampanannya.

Sementara itu, di posisi ketiga diraih oleh aktor veteran India sekaligus King of Bollywood., Shah Rukh Khan. Dia berhasil mendapatkan 9961 poin untuk urutan ketiga pria tertampan di dunia 2020.

Selisih hanya 2 poin dari Shah Rukh Khan, bertengger di peringkat 4, Chris Hemsworth. Lalu di peringkat 5 pria tertampan di dunia tahun 2020 versi Top Beauty World, disabet oleh aktor veteran Hollywood, Johnny Depp.

Para pemenang dipilih dengan pertimbangan 50% melihat rasio wajah yang dinilai oleh tiga orang ahli di dunia bedah kosmetik. Kemudian 30% dari voting netizen, dan 20% sisanya diniai dari standar kecantikan dunia seperi tubuh, karisma, kepintaran, proyek kemanusiaan, dan standar global lainnya.

