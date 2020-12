PASANGAN Felicya Angelista dan Immanuel Caesar Hito yang sejak November 2019 lalu mengumumkan pertunangan, sepertinya akan segera menyelenggarakan pernikahan. Felicya pun diberi kejutan bridal shower oleh para sahabat dengan suasana meriah.

Momen ini terlihat dari unggahan akun Instagram @felicyangelista_. Felicya Angelista sangat senang diberikan kejutan bridal shower dari para sahabat.

Berikut beberapa keseruan mereka dalam pesta bridal shower untuk menyambut hari pernikahan Felicya Angelista dan Immanuel Caesar Hito. Yuk simak deh!

Wajah bahagia

Felicya nampak terharu dan tak menyangka mendapatkan kejutan dari bridal shower dari para sahabat. Ia pun menuliskan ungkapan haru di laman Instagram @felicyangelista_.

"Dear my baby boo, thankyou so much buat surprise nyaaaaaaaaaa, terharu banget dibikinin Bridal Shower🥲🤍 Ga nyangka kita dari SMP sahabatan dan sekarang satu2 udah pada mau berkeluarga🥲 Semoga persahabatan kita langgeng terus sampe selama2nya.. I love you so much my Tarakanita 4 Squad🥲🥲🥲🤍🤍🤍 Jesus bless our friendhsip!!!!m" katanya.

Baca Juga: Pesona Ayu Ting Ting Tampil Serba Biru, Netizen: Mirip Elza Frozen

Aura kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya

Terlihat Hito menggunakan setelan jas hitam dan kemeja putih bersama Felicya yang menggunakan dress berwarna putih wajahnya cemong akibat keisengan para sahabat.

Merasa terkejut dan bahagia seperti yang ia tuliskan di foto unggahannya. “Makasih papoy @hitocaesar sayang udah bantuin sahabat2 aku bikin surprise bridal shower🥲 Ttp sayang aku kan walaupun aku begini? Kl lg jalan sm km nti aku makeup nya begini deh ya wkwk luv u!🥰 Gausah slide sampe terakhir😌,” tambahnya.

Tampil gemas Meskipun sudah 7 tahun pacaran, mereka tetap terlihat gemas dan membuat iri para kaum jomblo. Salah satu pengikutnya pun memberikan komentar. Baca Juga: Nia Ramadhani Kepergok Pakai Kalung Rp8.500, Bubah Alfian Kaget “Slide trakhir pgn ketawa tpi tkt dosa...😁😁lgian tuh ya @hitocaesar iseng amat hidung ny @felicyangelista_ d naikin bgtu😂😂,” ucap pemilik akun @rie***_liu. Kompak Berfoto bersama para sahabat yang memberikan kejutan bridal shower. Wajah Felicya cemong dan dirinya tetap senang. Apalagi bisa merayakan momen bersama sahabat yang menyenangkan. Duh, kompak ya! Dari unggahan bridal shower ini, Felicya dan Hito kebanjiran doa dari para penggemar. “Semoga dilancarkan kak💜,” kata @nchi**out14. “Semoga dilancarkan sampe hari H nya couple goals kuhhh 😘🤗❤❤”, ucap @gracev**06.