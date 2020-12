CHEF Arnold Poernomo kembali berulah. Juri MasterChef Indonesia itu lagi-lagi membuat jagat maya heboh berkat cuitan recehnya dengan Anya Geraldine.

Mengintip unggahan di akun Twitter pribadinya @ArnoldPoernomo, Senin (21/12/2020), hal ini ternyata bermula dari unggahan Anya Geraldine. Siang tadi, Anya mengunggah deretan foto makanan lezat dengan caption manja yang menjadi ciri khasnya.

"Aku adalah tukang pap makanan ke doi," tulis Anya Geraldine.

Unggahan tersebut rupanya berhasil menarik perhatian Chef Arnold Poernomo. Arnold penasaran dengan caption singkat yang dituliskan Anya.

Ia pun langsung menanyakan arti pap kepada selebgram yang kini aktif bermain film layar lebar itu.

"Pap itu ap?," tanya Arnold.

Emang dasar netizen, alih-alih menjawab pertanyaan Arnold, mereka justru menjadikan hal tersebut sebagai bahan lelucon. Sebagian di antara mereka memplesetkannya dengan lagu TikTok dan lagu-lagi jadul Indonesia.

Seperti unggahan akun @anggalfian. "Pap cikipapap preman preman.... Iyooo hooo....," tulisnya memplesetkan arti pap dengan lagu Ikang Fauzi yang berjudul 'Preman'.

Lalu ada aku @xulanrr yang menyamakan kata pap dengan lagu TikTok berjudul 'Iri Bilang Bos', "Pappale papalepapalepalpalepale," tulisnya.

Sisanya banyak netizen yang berkreasi mengartikan kata pap menurut versi mereka masing-masing.

"Menurut buku Tatang Sutarama pap itu singkatan dari Photo Area Payudara," tulis akun @Canelcrn.

"Pap itu singkatan dari bapack jdinya pap ya gtu saya panggil bapack saya pap," tulis akun @tukangmitbol.

"Pap itu temennya pup," tulis akun Homeminyoon.

Nah agar suasana tidak semakin keruh, berikut Okezone rangkumkan secara singkat arti kata atau istilah PAP.

PAP merupakan singkatan dari kata bahasa Inggris yaitu, 'Post A Picture'. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk permintaan untuk mengirim atau mengunggah foto.

Istilah ini mulai populer sejak boomingnya media sosial dan aplikasi pesan singkat. Tujuannya tentu saja untuk mempermudah dan mempercepat proses mengetik. Contoh lain misalnya kalimat atau kata-kata, seperti OFC (Of Course), dan IDK (I Don't Know).