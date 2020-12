MENTERI Perdagangan Muhammad Lutfi kerap tampil di depan umum bersama sang istri, Bianca Adinegoro. Nama tersebut sejatinya sudah tak asing lagi di dunia hiburan, khususnya dunia mode.

Ya, Bianca Adinegoro adalah mantan model yang kini menjadi ibu pejabat super stylist. wajahnya awet muda dan gayanya selalu anggun.

Nah, di artikel ini Okezone coba merangkum beberapa potret Bianca saat bertemu dengan tokoh penting dunia. Seperti apa tampilannya di momen bersejarah tersebut? Berikut ulasannya.

Bertemu Donald Trump

Bianca Adinegoro di momen ini mendampingi sang suami, M Lutfi, bertemu dengan Donald Trump. Hari spesial tersebut pun tentunya tak mau dilewatkan Bianca untuk tampil stunning dengan nuansa etnik.

Ya, mantan model tersebut memilih mengenakan kebaya merah dipadukan dengan songket warna salem tua dengan ornamen emas yang membuat tampilannya sangat ayu. Bros emas besar dia sematkan di dada tengah untuk memberi kesan lebih spesial. So gorgeous.

Ivanka Trump

Sebagai istri dari Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, masuk ke Gedung Putih bukan hal aneh bagi Bianca. Misalnya saja di momen ini, dia bercerita baru saja pulang dari dokter hewan lalu dipanggil ke Gedung Putih. Alhasil, tampilannya seperti itu.

"Dressed up to go the vet this morning and ended up here," kata Bianca.

Bianca mengenakan coat berbahan kulit berwarna coklat. Ia padukan item fashion tersebut dengan turtleneck top putih dan celana putih. Untuk menyempurnakan gayanya, dia gunakan boots coklat yang kece banget.

Bertemu Susan Pompeo

Saat istri Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Susan Pompeo, datang ke Indonesia, Bianca terlihat mendampingi beliau. Diajaknya orang penting tersebut ke salah satu restoran bergaya klasik yang ada di Jakarta.

Di momen tersebut, Bianca tampil sangat unik dengan long blazer bermotif batik modern dipadukan dengan basic top dan pants hitam yang chic. Heels putih menetralkan blazernya yang sangat statemental. Pretty!

Tak heran ya jika netizen pun memuji penampilan Bianca saat menjadi ibu Dubes.

"Love your style," kata joyr**sma.

"Outfitnya Bu Dubes keren," sahut netizen lainnya.