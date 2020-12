WAKIL Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Dr dr Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Pengumumannya dilakukan Presiden Jokowi Selasa 22 Desember 2020 sore.

Dari hasil pantauan Okezone di linimasa media sosial, Selasa (22/12/2020), saat masih bekerja sebagai wakil dari Menteri Erick Tohir di Kementerian BUMN, pada pertengahan Juli lalu Budi Gunadi Sadikin sempat memantau langsung produksi vaksin covid-19.

Dari kolase foto yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, berbalut setelan khusus, Budi mengunjungi Gedung Biofarma yang berlokasi di wilayah Pasteur, Bandung, Jawa Barat, untuk melihat langsung persiapan perusahaan kesehatan tersebut mengenai uji klinis dan produksi vaksin covid-19.

"Melihat persiapan Biofarma terkait rencana uji klinis dan produksi Vaccine Covid-19. Insya Allah," tulis Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan fotonya.

Tidak hanya itu, untuk perkembangan penanganan covid-19 di Indonesia, terlihat pada 20 Maret lalu Budi Gunadi Sadikin sempat mengunggah foto obat Chloroquine. Ia menuliskan keterangan foto yang menjelaskan bahwa obat tersebut dikatakan sebagai obat resmi dan aman untuk covid-19.

"Alhamdulillah #kimiafarma adalah salah satu produsen terbesar dunia. Stock yang ada sekarang sekitar 3 juta tablet. Hydroxychloroquine is now an official treatment for covid-19. Cheap cure with high efficacy & safe," tulisnya.

