LESTI Kejora menjadi buah bibir netizen karena masuk dalam deretan 5 perempuan berwajah cantik di dunia versi Top Beauty World. Ia mengalahkan Lisa Blackpink, Selena Gomez, pun Taylor Swift.

Karena kabar ini, banyak pro dan kontra yang muncul di jagat maya. Sebagian netizen menilai Top Beauty World salah menetapkan Lesti Kejora sebagai pemilik wajah tercantik bahkan mengalahkan Lisa Blackpink. Sementara itu, tak sedikit juga netizen yang bangga Lesti Kejora bisa menduduki posisi 5 besar perempuan dengan wajah tercantik di dunia.

"Aku pribadi bangga Lesti ada di urutan lima. Tanpa perlu bandingin dia sama artis-artis lain, dia juga cantik. Agak gimana aja ketika ada yang banding-bandingin, kayak C'mon, be supportive kenapa sama representative dari negaranya," terang @makemero***.

Ada juga komentar dari @Khairillati****, "Buat kalian yang ngehujat (Lesti), ingat woy Lesti juga enggak mau dan enggak berharap kalau dia masuk 5 besar wanita tercantik. Itu semua udah takdir woy."

Di sisi lain, pihak penyelenggara yaitu Top Beauty World dinilai merasa terusik dengan banyaknya komentar mengenai Lesti Kejora ini. Top Beauty World pun angkat suara mengenai hal ini.

Di Instagram resminya, @topbeautyworld.official, menyampaikan pernyataan yang cukup tegas terkait isu ini. Berikut penjelasannya:

"Our site name is TOP BEAUTY WORLD. We have a clear method for whoever has been following us since 2015! While it is entertainment for you, it is a kind of training in our work, so we may not be able to issue a list every year. We did not ask to follow our accounts or things like that. We mentioned repeatedly the names of the surgeons, our work sites, and our studies.

If you don't like it, just skip it and follow what you like to avoid create a misunderstanding."

Atau dalam bahasa Indonesia, maknanya seperti ini:

"Nama situs kami adalah TOP BEAUTY WORLD. Kami memiliki metode yang jelas untuk siapa pun yang telah mengikuti kami sejak 2015! Meskipun ini hiburan untuk Anda, ini adalah semacam pelatihan dalam pekerjaan kami, jadi kami mungkin tidak dapat mengeluarkan daftar setiap tahun.

Kami tidak meminta untuk mengikuti akun kami atau hal-hal seperti itu. Kami berulang kali menyebutkan nama-nama ahli bedah, tempat kerja kami, dan studi kami.

Jika Anda tidak menyukainya, lewatkan saja dan ikuti apa yang Anda suka untuk menghindari kesalahpahaman."