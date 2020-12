PERKEMBANGAN teknologi yang begitu pesat secara tidak langsung memicu terjadinya pergeseran perilaku di tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya kemunculan istilah dan bahasa gaul yang bermula dari penggunaan media sosial.

Istilah tersebut sering digunakan anak muda untuk memudahkan mereka dalam menyampaikan informasi. Dari berbagai kalangan, terutama yang aktif di media sosial pun pasti mengenal arti bahasa gaul yang beragam.

Lantas, apa saja bahasa gaul yang sedang booming di media sosial? Berikut Okezone rangkumkan 10 bahasa gaul 2020, seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (22/12/2020).

Bucin

Bucin adalah kependekan dari kata 'budak cinta'. Istilah ini merujuk pada kondisi seorang pria atau wanita yang sedang dimabuk cinta hingga mereka rela melakukan apa saja.

Bucin sendiri pertama kali dipopulerkan oleh kakak beradik YouTuber Andovi Da Lpoez dan Jovial Da Lopez.

Skidipapap

Entah darimana asal mula istilah ini. Namun hasil pantauan Okezone, skidipapap memiliki arti yang cukup vulgar, yakni melakukan hubungan intim. Kurang lebih artinya sama dengan wikwik yang juga sempat viral beberapa waktu lalu.

Generasi Micin

Awal tahun 2018, istilah Generasi Micin banyak digunakan masuarakat Indonesia. Istilah ini menggambarkan perilaku anak zaman sekarang yang susah dinasehati dan setara dengan kata alay.

Rebahan

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kata rebahan menjadi salah satu istilah yang sering digunakan warganet. Pada dasarnya, rebahan memiliki arti berbaring, leyeh-leyeh, atau tidak melakukan apa-apa alias tidak produktif. Kata ini banyak digunakan warga Twitter yang doyan memantau situasi lini masa sambil rebahan.

Halu

Halu merupakan singkatan dari kata Halusinasi. Anak muda jaman sekarang kerap menggunakan kata ini ketika mendengar omongan teman-temannya yang tidak sesuai dengan realita. Bisa juga dikonotasikan dengan istilah 'khayalan yang tinggi'.

Pansos

Kata pansos mulai sering terdengar sejak munculnya fenomena selebgram dan influencer. Kata pansos sendiri merupakan singkatan dari Panjat Sosial dan biasanya disematkan kepada orang-orang yang suka mencari perhatian di media sosial.

Ambyar

Kata ambyar mendadak booming sejak almarhumah Didi Kempot kembali meramaikan industri musik Tanah Air pada awal tahun 2019 lalu. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ambuar memiliki arti bercerai-berai, terpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi.

Namun dalam konteks lain, ambyar sering diartikan sebagai hancur berkeping-keping. Dan biasanya digunakan untuk mengekspresikan rasa kekecewaan mendalam.

Santuy dan sans

Santuy dan sans adalah plesetan dari kata santai. Kata ini belakangan banyak digunakan oleh anak muda dalam bahasa sehari-hari mereka karena terkesan lebih gaul dan kece.

Mantul

Terakhir ada istilah mantul. Istilah ini berasal dari kepanjangan “Mantap Betul” dan biasanya digunakan sebagai apresiasi seperti ungkapan pujian.

Pap

PAP merupakan singkatan dari kata bahasa Inggris yaitu, 'Post A Picture'. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk permintaan untuk mengirim atau mengunggah foto.

Istilah ini mulai populer sejak boomingnya media sosial dan aplikasi pesan singkat. Tujuannya tentu saja untuk mempermudah dan mempercepat proses mengetik. Contoh lain misalnya kalimat atau kata-kata, seperti OFC (Of Course), dan IDK (I Don't Know).