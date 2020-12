RACHEL Vennya ikut merayakan Hari Ibu dengan mengunggah potret dirinya bersama sang ibunda, Viens Tasman. Foto kebersmaan mereka diunggah di media sosial Instagram Rachel @rachelvennya.

Namun, foto yang diunggah bukan foto biasa. Rachel Vennya dan juga sang ibu nampak tidak menggunakan hijab dalam pemotretan tersebut. Terlihat keduanya sedang berpose tidur bersama.

Rachel Vennya menyandarkan kepalanya pada dada sang ibu dan mengenggam tangan kanan sang ibu dengan kedua tangannya. Sedangkan tangan kiri ibunya memeluk punggung Rachel. Kedua sama-sama memejamkan mata sambil tersenyum.

"Forever," tulis Rachel.

Baca Juga:Sejarah Hari Ibu 22 Desember di Indonesia

Pada kesempatan ini, Rachel mengenakan atasan lengan panjang berwarna coklat. Tidak beda jauh, ibunya mengenakan atasan lengan panjang berwarna abu-abuan kecoklatan.

Keduanya terlihat cantik dan menawan dengan makeup nude. Sang ibu tampil lebih berani dengan eyeshadow shimmer metalik, bulu mata tebal, alis cokelat, dan lipstik nude kecoklatan. Rachel tampil lebih natural dengan eyeshadow yang tidak terlalu mencolok, bulu mata lentik, alis coklat, dan lipstik warna bibir.

Tidak menggunakan hijab, keduanya tampil menggerai rambut indah mereka dalam foto ini. Rambut keduanya terlihat sedikit dicurly di bagian ujung rambut.

Ada beragam komentar dari netizen yang mengucapkan Selamat Hari Ibu sampai yang julid.

“Buna selamat hari ibu yaaa untul ibu chava dan biru @rachelvennya ❤️💕” ucap akun @_tfna. “Knp rachel lepas hijab ya??” tanya akun @slviaamustika.

“Itu foto lama guys. Stop napa si komen "kenapa ga berhijab 🥺,” ujar akun @ririnrizkiinayah.

Baca Juga: Hari Ibu, Zaskia Gotik Ungkapkan Isi Hati untuk Ibunda

“Kok kalian pada bacot sih? serah" kak rachel mau ngapain, hijab atau tidak berhijab, atau sekadar post foto throwback- at the end it's her fting choice dude respect her!!!. paling parah di komen ini sampe ada yang tanya "niko bikin hal apa yang ngecewain buna sampe buna kayak gini?" wtf??? please respect her decision no matter what dan jangan usik kehidupan pribadi kak rachel even though she's an influencer (being an influencer doesn't mean you should know EVERYTHING about her life), toh juga kak rachel tidak akan berubah sedikitpun, derajatnya tidak akan naik atau turun kan meskipun dia tidak berhijab atau berhijab?” dukung akun @abbgaelle.

“Hey, thankyou so much,” balas akun @rachelvennya.

“Love u 4ever” kata akun @maydinahnfh.

“Dikit lagi banyak netizen yang tiba tiba agamis” jelas akun @xixixibil.

“Di story nya di pake hastag tb,jan heboh deh, bisa aja kan foto waktu dulu,” ujar akun @vaniasecacc.

“Foto gini lagi tapi ada chava dong. 3 generasi” minta akun @hannahaloho.

“... ini hidup nya rachel guys kenapaa jadi kalian yang heboh bang hiks” tulis akun @worugom

“Buna kenapa hijabnya?,” tanya akun @nuransaini317.

“Selalu ada “kenapa posting ga pake hijab blablabla, kok suami ga ingetin blablabla” lol 😂” kata akun @vandaselabic.