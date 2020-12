JAKARTA-- Pandemi tidak bisa menghalangi kreativitas anak bangsa untuk tetap berkarya di segala bidang, termasuk bidang industri kreatif dan fashion. Mereka harus bangkit dan semakin ditantang untuk lebih kreatif serta mampu beradaptasi dengan perubahan baru yang terjadi akibat pandemi ini.

Hasil kerja keras mereka dituangkan dalam sebuah karya yang sangat membanggakan bagi bangsa dan dunia fashion Indonesia. Hal itulah yang mendasari Highend Magazine dan MNC Channels melalui Lifestyle & Fashion Channel untuk terus secara konsisten mendukung perkembangan industri kreatif serta kemajuan fashion Indonesia.

“Diselenggarakannya 'I Fashion Festival & The Masterpiece 2020' ini akan memberikan kesempatan kepada para designer untuk tetap semangat dan terus berkreasi menciptakan karya terbaik, sehingga kita bersama-sama dapat melewati tahun ini dengan harapan baru yang lebih baik," ujar Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo, di Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Tahun ini, penyelenggaraan I Fashion Festival & The Masterpiece 2020 mengusung tema "Tribute to 2020", dan untuk pertama kalinya diselenggarakan secara virtual. Acara ini juga melibatkan 11 fashion designer Indonesia yang sangat berbakat.

The Masterpiece 2020 akan menampilkan karya adi busana dari 7 fashion designer kreatif, yaitu Barli Asmara, Nila Baharudin, Viena Mutia, Byo, Nina Nugroho, Vivi Valencia dan Livette. Selain itu, ada Ronauli Liu, Nita Seno Adji, Yosep Sinudarsono serta Widhi Budimulia.

Para talented fashion designer ini menciptakan koleksi busana yang terinspirasi dari fenomena new normal yang muncul di masa pandemi Covid-19. Menariknya, The Masterpiece 2020 akan dibuka dengan sebuah penampilan adi busana karya designer Barli Asmara sebagai salah satu rancangan terakhirnya sebelum ia meninggal dunia pada Agustus 2020.

Sebagai show penutup, Masterpiece 2020 akan menghadirkan karya adi busana dari Livette yang dirancang secara khusus oleh Liliana Tanoesoedibjo selama 3 tahun berturut-turut dalam menghadirkan karya terbaiknya. Selain menampilkan karya busana para fashion designer Indonesia, acara ini juga menghadirkan fashion talk bertema “Tetap Berkarya di Masa Pandemi” dengan host Natasha Manuella serta narasumber Liliana Tanoesoedibjo bersama fashion designer Nila Baharudin dan Ronauli Liu.

Tahun ini, secara khusus Highend Magazine juga akan mempersembahkan The Masterpiece Special Awards dalam 3 kategori kepada beberapa sosok inspiratif. Kategori pertama, yaitu The Ultimate Couple of 2020 yang diraih oleh pasangan Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari. Keduanya dianggap sukses mengelola bisnis di bidang kecantikan dan transportasi darat.

Kategori kedua adalah Woman of Influence 2020 yang diraih oleh Devya Linda. Ia dikenal sebagai celebrity dentist berkat kepiawaiannya menangani para selebriti Tanah Air. Kategori ketiga adalah Woman of Courage 2020 yang diberikan kepada Carla Yules, sosok Miss Indonesia 2020 yang aktif dalam beragam kegiatan sosial serta giat mempromosikan pariwisata dan budaya Indonesia sebagai bagian dari misi yang diusungnya. Acara fashion show terbesar sebagai penutup tahun yang merupakan kolaborasi Highend Magazine dan Lifestyle & Fashion Channel ini, akan ditayangkan pada 23 Desember 2020, pukul 18:00 WIB di Lifestyle & Fashion Channel melalui MNC Vision channel 90. Ikuti pula program ini melalui streaming di RCTI+. Untuk diketahui, I Fashion Festival and The Masterpiece 2020 didukung oleh Inez Cosmetics, Sate Khas Senayan, Three Bouquets, dan SASA. Untuk diketahui tentang The Livette, inspirasi berawal dari pemikiran bagaimana sebuah mahakarya itu tidak saja dapat dinikmati, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kehidupan kita. The East Kingdom concept dengan garis-garis yang tidak rumit, tetapi unik, balance atau simetris yang diperkaya dengan detail dari kain tenun khas Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diberi aplikasi detail gold payet dan swarovski. Selain itu, dipadu dengan kalung beads turquoise and royal blue menjuntai bersusun dipunggung yang bercutting ‘lowback’ dress dan gelang beads, semakin serasi dengan accessories headpiece dan anting dari LeCiel.