Budi Gunadi Sadikin resmi menempati kursi Menteri Kesehatan (menkes) per hari ini, Rabu (23/12/2020). Presiden Joko Widodo melantik dia di Istana bersama dengan 5 Menteri baru lainnya.

Budi Gunadi Sadikin pun memberikan sejarah baru untuk bangsa ini. Ya, dirinya yang berlatar belakang insiyur bisa menjadi Menteri Kesehatan. Hal itu pun menjadi bahasan banyak netizen di media sosial.

 

Sementara itu, Istana menjawab soal penunjukkan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes. Diterangkan Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman, banyak negara yang menkesnya bukan berasal dari kalangan dokter namun berhasil.

Fadjroel menjelaskan bahwa pertimbangan Presiden Joko Widodo menunjuk Budi Gunadi Sadikin yang prestasinya didominasi di bidang perbankan, karena nantinya dia akan berurusan dengan kebijakan dan manajemen.

"Menkes Singapura, Jepang, Jerman juga bukan dokter. Menteri akan berurusan lebih banyak pada kebijakan dan manajemen," katanya melalui pesan singkat.

Ada 11 negara yang menkesnya bukan dokter. Negara mana saja?

1. Singapura

Negara ini Kementerian Kesehatannya dipimpin oleh Gan Kim Yong yang memiliki latar belakang pendidikan Bachelor of Arts degree di Electrical Engineering, University Cambridge. Dia sudah menduduki posisi tersebut sejak 2011 hingga sekarang.

2. Selandia Baru

Negara yang terkenal dengan keindahan alamnya ini pun Kementerian Kesehatannya dipimpin oleh sosok yang bukan dokter. Ia adalah Andrew James Little yang memiliki latar belakang pendidikan Bachelor of Law, Philosophy, and Public Policy di Victoria University of Wellington.

3. Jerman

Menkes Jerman dari 2018 hingga sekarang pun dipimpin bukan oleh seorang dokter. Jens Spahn diketahui memiliki latar belakang pendidikan Political Science and Law di University of Hagen. Sebelum menjabat sebagai Menkes Jerman, Spahn adalah banker dan Sekretaris Parlemen Negara untuk Keuangan.

4. Jepang

Negara maju yang satu ini Menkesnya pun bukan seorang dokter. Ya, Kementerian Kesehatan Jepang dipimpin oleh sosok bernama Norihisa Tamura yang memiliki latar belakang pendidikan Economics and Law di Chiba University, Jepang. Ia menjabat posisi Menkes Jepang sejak 16 September 2020 hingga sekarang.

5. Denmark

Negara ini menkesnya bukan dokter. Sosok Magnus Heunicke adalah seorang jurnalis yang kemudian pernah juga menjabat sebagai Menteri Transportasi Denmark, sampai akhirnya jadi Menkes Denmark.

Heunicke menamatkan pendidikannya di National School of Journalism, Aarhus pada 1988. Keren banget, jurnalis bisa jadi Menkes!

6. Belanda

Di negara ini pun menteri kesehatannya bukan seorang dokter. Menkes Belanda yang bernama Hugo de Jonge merupakan lulusan pendidikan Management di Ichthus Hogeschool di Rotterdam, Belanda. Dia sudah jadi Menkes Belanda sejak 2017 hingga sekarang.

7. Australia

Negara lain yang menkesnya bukan dokter adalah Australia. Di sini, Menkesnya memiliki latar belakang pendidikan Bachelor of Law di University of Melbourne; MA International Relations, Yale University. Ia adalah Gregory Hunt, menduduki jabatan Menkes Australia sudah dari 2017 hingga sekarang.

8. Arab Saudi

Menkes Arab Saudi yang bernama Tawfiq AlRabiah pun diketahui bukan seorang dokter. Riwayat pendidikan yang dia ambil sebelum menjadi Menkes adalah College of Business di King Saud University. Sebelum jadi Menkes, Tawfiq adalah Menteri Perdagangan Arab Saudi.

9. Kanada

Sudah sejak 2019 hingga sekarang Kementerian Kesehatan negara ini dipegang oleh seseorang dengan latar belakang pendidikan Bachelor of Arts di Lakehead University, Master of Public Administration di University of Victoria. Ya, Menkes Kanada yang bernama Magnus Heunicke bukan seorang dokter!

10. Thailand

Negara ini pun menkesnya bukan dokter. Ia adalah Anutin Charnvirakul yang memiliki latar belakang pendidikan Engineering di Hofstra University pada 1989.

11. Inggris

Negara kerajaan ini pun menkesnya bukan dokter. Edward Argar yang menjabat sebagai Menkes Inggris ternyata latar belakang pendidikannya adalah Modern History di Oriel College, Oxford. Jabatan Menkes Inggris sudah dia emban sejak 2019 hingga sekarang.

(DRM)