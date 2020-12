SEBAGIAN pria menganggap kumis adalah charming point. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memiliki kumis.

Tak sembarangan memang jika Anda ingin menjaga penampilan seputar kumis, karena harus merawatnya dengan tepat. Nah, bagaimana ya caranya?

Dilansir dari Fashionbeans, berikut ini 7 tips merawat kumis yang dapat ditiru. Dijamin anti-ribet!

Teratur memotong kumis

Menurut Michael Beardsley, seorang stylist di Pall Mall Barbers, cara termudah untuk mulai memotong kumis adalah menggunakan gunting atau pemangkas jenggot.

"Lalu tiga sampai empat minggu ke depan, alihkan dengan gunting rambut wajah berkualitas," katanya.

Jangan lupa untuk mulai menyisir kumis dengan sedikit menambahkan wax agar membentuk. Mudha bukan?

Lalukan scrubbing

Seorang tukang cukur janggut merekomendasikan penggunaan scrub wajah untuk menghilangkan semua kotoran dan sel kulit mati yang menumpuk pada kumis. Gunakanlah terutama di tahap awal mulai menumbuhkannya.

Beri sampo dan conditioner

Pemilik salon Trevor Sorbie, Kate Wingrove, rambut wajah bisa sangat kasar, sehingga membuat kulit kering dan gatal. Cobalah untuk memrikannya sampo dan conditioner untuk menjaga kumis tetap bersih.

Potong saat keadaan kering

Penulis buku The Gentleman’s Guide to Beard and Moustache Management, Chris Martin, menyarankan untuk tidak memangkas kumis yang basah. Karena kondisinya lebih berat dan menggantung lebih lama. Sehingga saat sudah kering baru tersadar jika terlalu banyak memangkas.

Pakai wax

David Hildrew, pemilik merek perawatan kumis mengatakan, untuk acara-acara tertentu berikanlah sedikit wax pada kumis untuk memberikan beberapa definisi. Hangatkan wax di jari-jari secara menyeluruh sebelum menggunakannya.

Menyisir kumis

Menurut Brendon Murdock, pendiri barber shop, menyisir kumis akan membantu meratakan, memisahkan, dan berguna saat memangkas. Gunakan sisir untuk meluruskan kumis yang kusut dan membantu saat pemangkasan. Arahkan sisir searah dengan bibir.

Tahu cara memutar kumis

Allan Paterkin, penulis One Thousand Beards: A Cultural History of Facial Hair mengatakan, untuk mendapatkan kumis yang berputar ke atas, ambil sedikit wax dan gosokkan di antara jari jempol dan jari telunjuk. Lalu putar ujung kumis kanan dan kiri seperti sedang menjentikkan jari.