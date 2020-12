SELEBGRAM mendadak jadi profesi yang banyak diminati belakangan ini. Para selebgram sangat terkenal, walaupun jarang tampil di layar televisi. Mereka bahkan bisa dibilang lebih populer dari artis sebenarnya.

Para selebgram diketahui memiliki pendapatan sangat besar. Mereka meraihknya dengan memaksimalkan promosi melalui platform media sosial Instagram. Promosi ini terkait produk endorse atau yang menjalin kerja sama. Dengan memiliki jutaan follower, promosi itu tentu jadi sangat efektif, dan memberikan keuntungan besar.

Di tahun 2020 ini, banyak selebgran yang mendadak terkenal. Baik itu berkat prestasinya maupun sejumlah kontroversi. Siapa saja sih para selebgram tersebut? Berikut ini deretannya, sebagaimana telah Okezone rangkum.

1. Dimas "Ahmad" Ramadhan

Dimas "Ahmad" Ramadhan adalah penjual bakso di Bekasi yang viral karena wajahnya mirip artis Raffi Ahmad. Dimas pun akhirnya ditemui dan diajak kerja sama dengan Raffi Ahmad. Kini ia mendadak jadi sangat terkenal.

Dimas sendiri mengaku senang mendapatkan banyak kesempatan yang diberikan Raffi Ahmad. Dari mulai dibiayai kuliah hingga berlibur bersama keluarga sang presenter dan rekan artis lainnya.

"Kemarin juga itu pertama kali ke Sumba. Dulu paling jauh ke warung, sekarang ke Sumba kan. Banyak banget (yang didapat). Kaget awalnya, tapi coba menyesuaikan. Mama saya juga bilang kayak mimpi, padahal mah sadar. Pokoknya senang aja sih," ungkapnya, seperti dikutip dari Starpro Indonesia.

Prestasi lain yang diraih Dimas Ahmad adalah meraih 1,2 juta follower di Instagram dalam waktu kurang dari 30 hari. Ini sangat luar biasa, sebab remaja berusia 19 tahun ini sendiri baru muncul ke publik sekira November kemarin.

Baca juga: Dimas Izin Ajak Jalan Gebetan, Raffi Ahmad Langsung Tawarkan Mobil

2. Fadil Jaidi

Fadil Jaidi adalah selebgram dengan follower sebanyak 2,5 juta. Pria kelahiran 17 Oktober 1994 ini sebenarnya adalah mantan artis cilik yang membintangi sejumlah judul sinetron. Kini ia bertransformasi menjadi content creator.

Fadil terkenal dengan kontennya yang kreatif dan usil. Ia kerap berkolaborasi dengan ayahnya Muhammad Jaidi. Banyak netizen sangat terhibur dengan aksi lucu anak-bapak ini.

Fadil juga dikenal sebagai penggemar game online. Dalam konten di akun Instagram-nya, Fadil kerap bekerja sama dengan public figure lain, dan yang terkini adalah dengan Prilly Latuconsina.

"Ngakak banget Prilly jaga warung orang beli minuman harga Rp3 ribu dijual Rp17 ribu," ungkap Fadil, seperti dikutip dari akun Instagram-nya @fadiljaidi.

Baca juga: Terjawab! Ini Sosok Wanita di Foto Jadul Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan M Lutfi

3. Tiara Andini

Tiara Andini adalah runner-up Indonesian Idol 2020. Gadis kelahiran Jember, Jawa Timur, 23 September 2001, ini juga seorang selebgram dengan follower sebanyak 3,2 juta.

Tiara Andiri memiliki nama asli Tiara Anugrah Eka Setyo Andini. Namun, ia lebih dikenal dengan nama panggung Tiara Andini.

Sejumlah prestasi telah diraihnya, di antaranya Dahsyatnya Awards dan RCTI+ Indonesia Digital Awards.

Lalu tidak cuma mahir bernyanyi, Tiara Andini mengaku mempunyai kemampuan melihat dan merasakan keberadaan makhluk astral. Ia bercerita pengalaman perdana melihat penampakan saat duduk di bangku sekolah dasar.

"Waktu SD, aku melihat sosok putih, panjang gitu. Dia berdiri di atas lantai dua rumah aku. Aku langsung kaget pas itu dan akhirnya masuk kamar lagi. Soalnya kalau bangunin orangtua, harus ngelewatin makhluk tadi kan," tutur Tiara, seperti dinukil dari Starpro Indonesia.

Baca juga: Tiara Andini Tak Sangka Bisa Raih Penghargaan di MAMA 2020

4. Anya Geraldine

Anya Geraldine tahun ini makin menegaskan diri sebagai selebgram papan atas Indonesia. Tercatat ia memiliki sebanyak 7,2 juta follower di akun Instagram-nya.

Gadis kelahiran Jakarta, 15 Desember 1995, ini memiliki nama Nur Amalia Hayati. Ia selama ini dikenal sebagai model, aktris, dan conten creator.

Anya pernah membintangi sejumlah film, di antara Tusuk Jelangkung (2018), Yowis Ben 2 (2019), Rembulan Tenggelam (2019), dan Sabar Ini Ujian (2020).

Terakhir Anya menjadi model klip video dari Rizky Febian yang berjudul 'Cuek'. Hal ini pun membuat keduanya dikabarkan menjalin hubungan spesial. Namun, Anya mengaku tak mungkin memacari anak komedian Sule tersebut.

"Ya profesional kerja aja. Dia juga kan masih muda di bawah aku tiga tahun. Aku kan Desember ini 25 tahun, jadi sekarang nyarinya yang serius untuk menikah," tutur Anya, seperti dikutip dari akun YouTube Gofar Hilman.

Baca juga: Anya Geraldine Pamer SIM C, Nama Aslinya Jadi Sorotan

5. Reza Surya Putra

Reza Surya Putra adalah selebgram dengan 548 ribu follower. Pria kelahiran 6 Juni 1992 ini mendadak jadi sorotan netizen karena disebut-sebut sebagai orang terdekat YouTuber kondang Ria Ricis.

Dalam akun Instagram-nya, Reza kerap membagikan konten menarik berupa vlog, traveling, hingga ngobrol bareng para artis.

Ia kini merambah dunia video YouTube bersama rekan-rekannya dengan nama akun Inikan Project. Tercatat ada sebanyak 395 ribu subscriber.

6. Lyodra

Pemilik nama lengkap Lyodra Margaretha Ginting ini adalah pemenang Indonesia Idol X 2020. Ia merupakan gadis asal Medan, Sumatera Utara, yang lahir pada 21 Juni 2003.

Lyodra memiliki ciri khas dengan teknik menyanyi whistle register atau jangkauan suara manusia tertinggi di atas falsetto. Inilah salah satu faktor yang membuatnya bisa menjadi jawara di ajang pencarian bakat tersebut.

Lyodra sebenarnya sudah mulai dikenal publik setelah menjadi pemenang dalam ajang menyanyi internasional Festival Sanremo Junior 2017 di Kota Sanremo, Italia. Ketika kembali ke Tanah Air, ia makin mengembangkan dirinya di dunia ini.

Dirinya juga termasuk selebgram papan atas Tanah Air. Follower-nya di akun @lyodraofficial bahkan sudah mencapai 1,2 juta. Sejumlah foto dan konten menarik pun ia tampilkan di platform media sosial ini.

Sejumlah penghargaan bergnengsi diraih Lyodra, di antaranya Festival Sanremo Junior, AMI Awards, dan Dahsyatnya Awards.

Adapun single andalan Lyodra adalah 'Damaikan Dunia', 'Tentang Kamu', 'Mengapa Kita Terlanjur Mencinta', dan 'Gemintang Hatiku'.

Usai keluar sebagai juara Indonesian Idol X 2020, Lyodra masih punya satu impian yang belum terwujud, yakni berduet dengan Agnez Mo.

"Mimpi aku satu yang belum terwujud ya duet sama Agnez Mo. Dia selalu memperjuangkan apa yang dimimpikan. Enggak pernah berhenti belajar, enggak pernah cepat puas, dan selalu humble. Sosok inspirasi buat aku," ungkap Lyodra saat ditemui di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Intip Gaya Lyodra Ginting dengan Outfit Santai, Mirip Lisa BLACKPINK?

7. Amanda Caesa

Amanda Caesa Addiva atau lebih dikenal dengan nama Amanda Caesa adalah seorang musisi. Belakangan ia lebih terkenal lagi setelah menjadi selebgram.

Melalui akun Instagram @amandacaesaa, ia memiliki sebanyak 789 ribu follower. Banyak konten menarik ia tampilkan dalam akun media sosialnya itu. Mulai tutorial hingga aktivitas kesehariannya yang menarik untuk diikuti.

Amanda Caessa adalah anak dari komedian Parto Patrio dengan Dina Risty. Gadis cantik ini lahir di Kota Bekasi pada 23 Desember 2002.

Ia makin terkenal melalui single yang pernah dibawakan, yakni 'Even If You Aren't There For Me' dan 'Half a Soul'.

Baca juga: Pernah Dijodohkan dengan Dul dan Rizky Febian, Amanda Caesa Ngaku Jomblo

8. Nathalie Holscher

Nathalie Holscher kini masuk jajaran selebgram papan atas dengan 2,3 juta follower. Perempuan kelahiran Jakarta, 14 Desember 1992, ini baru saja melangsungkan dengan komendian Entis Sutisna alias Sule. Sejak saat itu sosok Nathalie menjadi sorotan publik Tanah Air.

Sebelum menikah dengan Sule, Nathalie Holscher memutuskan menjadi masuk Islam ,tepatnya pada 22 September 2020. Dalam unggahan Instagram-nya, ia berterima kasih kepada Sule yang menjadi saksinya mengucapkan dua kalimat syahadat.

Nathalie Holscher memulai karier di dunia hiburan sebagai penyanyi dan bergabung dengan grup vokal D'Dolls pada 2013. Dia kemudian memilih solo karier dan mengeluarkan lagu berjudul 'Live of A Party' yang mengusung genre EDM.

Ia tampaknya tidak puas dengan bidang tarik suara. Pada 2017, Nathalie Holscher menjadi disk jockey (DJ). Kini selain terkenal di media sosial, dia juga merambah dunia YouTube. Nathalie gemar membuat vlog dan cover lagu sejak setahun lalu.

Baca juga: Nathalie Holscher Kesal Lihat Sule Kenakan Kaos Mantan

9. Tante Ernie

Nama Tante Ernie mendadak sangat terkenal pada tahun ini. Selebgram dengan jumlah follower mencapai 1,7 juta ini jadi sorotan publik berkat kecantikannya di usia yang sudah tidak muda lagi. Pemilik nama lengkap Ernie Judojono ini sering dibicarakan netizen di media sosial, bahkan kerap masuk jajaran trending topic.

Awal mula Tante Ernie mulai dikenal publik setelah ngobrol santai di acara podcast di program milik YouTuber Gofar Hilman. Judul podcast-nya pun menarik perhatian yakni "Tante Ernie Pemersatu Bangsa". Sejak saat itulah ia dijuluki sebagai "Tante Pemersatu Bangsa".

Dalam suatu kesempatan, Tante Ernie membeberkan reaksi suami dan tiga anaknya ketika viral di media sosial. Perempuan berusia 44 tahun ini menjelaskan, anak-anaknya tidak ambil pusing dengan komentar netizen terhadap ibunya. Tante Ernie bahkan sempat menanyakan kepada anak-anaknya apakah malu memiliki ibu seperti dirinya.

"Enggak, kenapa aku harus malu? Ya enggak apa-apa kalau misalnya ada orang yang suka sama mami karena mami cantik. Ya sudah biarin saja," ungkap Tante Ernie, seperti dikutip dari channel YouTube Melaney Ricardo.

Berbeda dengan reaksi anak-anaknya, Tante Ernie mengatakan suaminya sempat marah karena dirinya bermain media sosial, terutama Instagram. Bahkan, menghukumnya untuk tidak bermain Instagram lagi.

Namun setelah beberapa bulan nonaktif, akhirnya Tante Ernie memutuskan mengubah nama akun Instagram-nya menjadi @himynameisernie tanpa menggunakan nama keluarga. Akhirnya sang suami memperbolehkannya aktif lagi di Instagram.

Baca juga: Tante Ernie Gowes Pakai Tanktop Pamer Belahan Dada, Netizen: Awas Masuk Angin

10. Puspa Dewi

Puspa Dewi adalah salah satu selebgram yang juga ramai dibahas netizen pada tahun ini. Pasalnya, pemilik akun Instagram @puspadewihc dengan follower sebanyak 526 ribu ini ternyata sudah sangat tua yakni berusia 53 tahun. Namun, penampilan fisiknya sangat mudah dan cantik.

Awet muda dan cantik alami dengan bobot tubuh ideal di atas usia 50 tahun seolah menjadi prestasi yang mudah dicapai Puspa Dewi. Ibu dari dua anak ini bahkan tidak perlu diet ketat. Puspa Dewi tetap makan protein setiap hari tanpa khawatir kelebihan bobot tubuh.

Wanita yang berprofesi sebagai pengusaha ini mengungkapkan bila dirinya mempunyai "pelarian" yang positif ketika stres. "Orang-orang katanya stres bawaannya makan, kalau aku malahan olahraga, mungkin salah satu sebabnya itu," ujar Puspa Dewi dalam tayangan Obsesi di YouTube GTV-Infotaiment.

Baca juga: Rahasia Awet Muda Puspa Dewi, Nenek Cantik Ternyata Rutin Olahraga Ini!