JAKARTA – Program MasterChef Indonesia Season 7 yang tayang di RCTI saat ini telah memasuki babak Grand Final. Di mana saat ini tersisa 2 orang saja yaitu Audrey dan Jerry yang akan bersaing menjadi juara MasterChef Indonesia Season 7.

Apa cerita dan perasaan kedua grand finalis menyambut babak terakhir yang paling penting untuk menentukan siapa juara MasterChef Indonesia Season 7? Saksikan di program eksklusif RCTI+, Keeping Up with The Chef.

Di tengah kompetisi yang semakin sengit, Audrey dan Jerry menyempatkan diri untuk mengikuti Live Chat Plus di RCTI+. Keduanya juga didampingi oleh Nindy Grand Finalis Top 3 yang pekan lalu harus mengakui keunggulan Jerry dan Audrey dan terhenti langkahnya.

Pada kesempatan ini, Audrey menceritakan pengalamannya sebelum masuk ke Grand Final, awalnya dirinya ragu bisa lanjut ke babak puncak. "Awalnya aku tuh sedikit ragu, karena lawanku di pressure test adalah Jerry, salah satu kontestan yang paling jago, paling cakep, dan juga yang paling deket sama aku," ucap Audrey.

Audrey menambahkan, "Ya bisa dibilang menurut aku, Jerry di atas aku sedikit, tapi aku enggak bakal lengah, aku akan bersaing ketat."

Sementara itu Jerry juga membagikan perasaannya setelah masuk ke babak grand final. Pada Live Chat Plus ini Jerry menceritakan kesenangannya. "Yang pasti seneng banget, luar biasa bersyukur karena bisa masuk grand final," ucap Jerry.

Dirinya juga menambahkan grand final pastinya seru banget, tapi persaingan pasti makin ketat.

Tidak hanya Audrey dan Jerry, Nindy pun juga terlibat dalam Keeping Up with The Chef ini yang menceritakan perasaannya bisa tembus Top 3.

"Happy banget aku enggak nyangka, ternyata aku bisa masuk ke Grand Final Top 3, dan aku bisa battle sama Audrey dan sama Jerry," ucap Nindy.

Nindy juga mengatakan, "Aku juga mau ngucapin makasih buat temen-temen semua yang udah ngedukung aku."

Pada akhir Live Chat Plus ini, ketiganya membacakan pesan-pesan yang ditanyakan oleh penonton yang terlibat dalam Live Chat. Ingin tahu apa saja yang diceritakan oleh para kontestan? Dan, pertanyaan yang ditanyakan oleh para penonton?

Ayo saksikan Live Chat plus Keeping Up with The Chef di aplikasi RCTI+ melalui link https://www.rctiplus.com/missed-event/1485/live-chat-plus-masterchef-18-desember-2020-1600-wib. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk menonton banyak konten seru lainnya melalui link https://www.rctiplus.com/

