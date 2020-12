JAKARTA - Penghujung akhir tahun 2020 semakin dekat, begitu juga dengan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Namun, pandemi membuat suasana liburan akhir tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Tapi jangan khawatir, masyarakat dapat memilih enam ide liburan Natal dan Tahun Baru di bawah ini, sehingga tidak kehilangan momen istimewa. Kita bisa memilih dan juga mengkombinasikan satu dengan lainnya.

1. Dekor ulang kamar dan rumah agar lebih semangat dalam menyambut pergantian tahun

Untuk menyambut pergantian tahun, akan menyenangkan jika kita memiliki suasana yang baru. Dekorasi ulang kamar dan rumah agar tidak bosan bisa menjadi pilihan alternatif, bisa dengan cara mengubah letak perabotan, mengecat ulang, memasang wallpaper dinding, membeli hiasan yang lucu, dan sebagainya.

2. Eksperimen seru bersama keluarga





Ide seru-seruan bersama keluarga sudah banyak diterapkan dan tetap menarik untuk dilakukan. 'Piknik-piknikan' di halaman rumah, misalnya atau mencoba bereksperimen memasak dan bikin kue untuk seluruh anggota keluarga.

Selain itu, bisa juga dengan memanjakan diri dengan maskeran bersama atau mempraktekkan ide do it yourself (DIY) untuk membuat benda-benda lucu. Dijamin, liburan Anda tetap tidak akan terlupakan!

3. Berolahraga dan makan makanan bergizi untuk menjaga imun tubuh

Di era pandemi, penting sekali untuk tetap menjaga imun tubuh dan kesehatan. Karena itu, pastikan untuk tetap berolahraga dan makan makanan bergizi ya! Beragam pilihan olahraga di rumah saja bisa menjadi pilihan alternatif, seperti zumba dengan menyaksikan video, workout dengan matras, hingga memiliki perlengkapan gym di rumah.

4. Membuat catatan evaluasi diri 2020

Tahun 2020, bisa jadi tidak seperti yang Anda rencanakan dan bayangkan. Banyak di antara kita yang bekerja lebih keras di tahun ini. Karena itu, jangan menyerah dan tetap bersyukur, terlebih kita masih bisa menghadapi tahun berikutnya dan tetap belajar untuk menjadi lebih baik.

5. Berwisata alam yang tidak ramai, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan

Jika memang ingin refreshing, lebih baik berwisata di alam seperti curug dan hutan yang memiliki udara segar. Pilihlah destinasi wisata yang tidak ramai, jaga jarak dengan orang lain, dan tetap bertindak sesuai protokol kesehatan.

6. Menyaksikan tayangan spesial Natal dan Tahun Baru

Jangan khawatir bosan di rumah saja, karena banyak sekali tayangan spesial Natal dan Tahun Baru di TV. Tentunya, ini bisa juga menjadi quality time bersama keluarga. Oleh Karena itu, agar liburan di rumah Anda semakin seru, rayakan akhir tahun bersama keluarga dengan Playbox, satu-satunya Android TV box dengan TV nasional terlengkap dan channel premium.

Playbox berupaya memenuhi kebutuhan entertainment dengan konten yang sangat kaya, terdiri dari +120 channel lokal dan internasional, +10.000 jam video on demand (VOD), dan +5.000 aplikasi di Google Play Store yang bisa diakses melalui TV. Playbox juga dilengkapi dengan fitur teknologi canggih seperti Google assistant dengan voice command dan catch-up TV, sehingga penonton bisa menyaksikan tayangan ulang hingga 7 hari ke belakang.

Jika tidak bisa di rumah dan harus mobile, pengguna Playbox juga bisa menyaksikan tayangan di manapun dan kapanpun hingga 3 gadget sekaligus melalui aplikasi Vision+ yang tersedia pada App Store dan Play Store. Selain itu, fitur catch-up TV yang terdapat pada Vision+ membuat pengguna dapat menentukan waktu menonton sendiri dan memutar tayangan TV yang ingin disaksikan hingga 7 hari ke belakang melalui gadget.

Untuk memeriahkan momen pergantian tahun, pada bulan Desember ini, Playbox mempersembahkan program “Semarak Akhir Tahun” dengan membagikan bonus hingga jutaan rupiah. Promo ini berlaku untuk pemenang yang melakukan pembelian Playbox selama bulan Desember 2020 dengan cicilan mulai Rp70.000 per bulan.

Selain hadiah jutaan rupiah, pengguna juga berhak mendapatkan bonus ratusan channel senilai Rp1.800.000 dan saldo SPIN hingga jutaan rupiah. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.mncplay.id/playbox, media sosial @mncplayid, call center di 1500121, atau langsung beli di e-commerce kesayangan Anda.

Untuk diketahui, Playbox merupakan produk terbaru dari MNC Play yang diluncurkan pada 2019 lalu. Playbox ‘Beyond SMART TV’ adalah satu-satunya Android TV Box dengan TV nasional terlengkap yang dilengkapi Google Certified, dengan memiliki lebih dari 5000 aplikasi yang bisa dioperasikan di TV biasa.

