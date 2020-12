Tahun 2020 menjadi momen yang banyak duka, termasuk di dunia fashion. Desainer Barli Asmara hingga model Azka Aurada, merupakan sosok runway fashion yang meninggal dunia di tahun 2020.

Selain Barli Asmara dan Azka Aurada, ada beberapa desainer dan model lain yang tutup usia di tahun 2020. Okezone telah merangkum menjadi kaleidoskop 2020. Berikut desainer dan model yang tutup usia sepanjang tahun 2020.

Barli Asmara

Desainer kondang Barli Asmara meninggal dunia pada 27 Agustus 2020. Kabar ini pertama kali tersebar dari Instagram Zaskia Sungkar.

Dalam unggahan terbarunya, Zaskia Sungkar membagikan potret dirinya bersama Barli Asmara. Di keterangan foto, istri Irwansyah tersebut menuliskan ungkapan duka. "Kakak (cry) (love) Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," tulisnya.

Tidak berselang lama, banyak publik figure yang juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya desainer kelahiran 3 Maret 1979 tersebut. Sebut saja Profesional Makeup Artist Bubah Alfian. Sahabat Barli itu mengutarakan doa terbaik untuk Barli.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Allah, enggak nyangka secepat ini. Barli Asmara, selamat jalan Kak Barli," tulisnya.

Sosok Barli Asmara sebagai desainer kondang tentu sudah menorehkan banyak tinta emas. Sosoknya pun dikenang saat gelaran Jakarta Fashion Week 2021. Bertajuk Tribute to Barli, karya sang desainer menghiasi panggung JFW 2021.

Baca Juga : Karya Mendiang Barli Asmara Torehkan Cerita Indah Jakarta Fashion Week 2021

Anne Rufaidah

Desainer busana muslimah kontemporer Anne Rufaidah meninggal dunia 9 Juli 2020. Anne meninggal dunia pada usia 58 tahun.

Meninggalnya Anne Rufaidah disampaikan oleh sahabat dekat almarhumah, Dina Midiani. Menurut keterangan Dina, Anne Rufaidah sempat menderita penyakit diabetes komplikasi. Bahkan, akhir-akhir ini Anne juga sudah berkali-kali masuk rumah sakit.

"Kena diabetes komplikasi. Akhir-akhir ini memang parah banget. Beberapa bulan terakhir juga sudah bolak-balik masuk rumah sakit," tutur ketika itu.

Seperti diketahui, Anne Rufaidah memulai kariernya sebagai designer busana muslim semenjak tahun 1981. Pada usia 17 tahun pada 1979 Anne Rufaidah menjadi finalis perancang mode majalah femina gadis.

Kenzo Takada

Founder brand ternama Kenzo, Kenzo Takada, meninggal dunia akibat komplikasi Covid-19 pada 4 Oktober 2020. Desainer asal Jepang itu menghembuskan napas terakhir di usia 81 tahun.

Kenzo Takada sendiri lahir di Himeji pada 1939. Lalu, ia memutuskan untuk melancong ke Perancis pada 1965 dengan menggunakan perahu dan memilih menetap di Paris. Ia pun menutup usia di kota tercintanya tersebut.

"Dengan hampir 8.000-an desain, Kenzo tidak pernah berhenti merayakan mode dan seni hidup," kata juru bicara pada BBC.

Jika melihat kilas kariernya, Kenzo mendirikan brand Kenzo yang terkenal di dunia itu pada 1970-an. Rangkaian koleksi pertamanya adalah koleksi pria pada 1983 dan kemudian dilanjutkan lini pakaian olahraga yang lebih casual yaitu Kenzo Jeans dan Kenzo Jungle.

Lalu, pada 1993 Kenzo memutuskan menjual brand-nya ke seorang konglomerat di bawahnaungan LVMH. Enam tahun kemudian, Kenzo Takada memutuskan untuk pensiun dari dunia mode. Kini, namamu akan abadi di dunia mode. Sekali lagi, Rest in Peace, Kenzo Takada.

Dylan Sada

Model asal Indonesia yang berkarier di Amerika Serikat, Dylan Sada meninggal dunia pada 9 November 2020. Dylan menghembuskan napas terakhirnya di usianya yang ke-36 tahun.

Pemilik nama asli Aldila Wulandari Kusumashanty Pranadjaja ini lahir di Jakarta, 1984. Kiprah Dylan di dunia modeling ini cukup panjang. Mulanya ia meninggalkan rumah pada usia 19 tahun, yaitu terjun menjadi fotografer dan seniman otodidak.

Dikutip dari laman ververeps, Dylan pernah bersekolah di London Public School (Jakarta) dan Limkokwing University of Creative Technology (Malaysia) tetapi kemudian melepaskan pendidikan resmi yang dimilikinya, untuk mengejar kecintaannya pada fotografi.

Kemudian Dylan pindah ke Singapura pada 2007, ia dibimbing oleh Ivanho Harlim, dan juga magang untuk Majalah Juice ketika dia di sana. Setelah itu langsung pergi ke New York.

Sementara itu dikutip dari situs pribadinya, dylansada.com, perlahan tapi pasti, Dylan bisa meraih mimpinya. Berbagai pengalaman penting telah membentuknya menjadi jiwa dan pribadi yang kuat, serta kreatif.

Dylan juga pernah bekerja di perusahaan internasional, dan orang-orang penting lainnya seperti Ryan McGinley, L'OREAL, Inez dan Vinoodh, DIOR, Majalah ID, L'Officiel, Converse, Vfiles, Glossier, ELLE, NYFW - Discount Universe, NYLON.

Azka Aurada

Model lain yang tutup usia di tahun 2020 adalah Azka Aurada. Model cantik tersebut meninggal semalam, Rabu 9 Desember 2020.

Sebelum meninggal, Azka Aurada dikabarkan sedang menderita penyakit. Hal itu diketahui dari unggahan terakhir Azka Aurada di Instagram pribadinya.

"No one like him! Di saat aku jatuh secara mental dan fisik, saat semua orang kebanyakan memilih pergi. Dia disini. Masih merawatku dengan sabarnya. Masih terus memaksaku bangkit namun dengan lembutnya. Aku masih berusaha sehat untuk beberapa yg masih menyanyangiku. Masih ingin berusaha bangkit dari semua kesakitan. Terimakasih🖤🖤," tulis Azka di unggahan terakhirnya.

Namun, belum diketahui secara pasti apa penyebab meninggalnya Azka Aurada. Tapi, yang jelas pencinta mode telah kehilangan Azka Aurada.

Karena, Azka Aurada merupakan ikon Indonesia Fashion Week. Namun, wajahnya juga sering menghiasi berbagai runwal fashion, baik lokal maupun internasional.