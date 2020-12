Nama Nam Joo Hyuk sudah tidak asing lagi bagi pencinta drama Korea. Aktor ganteng debutan agensi YG Entertainment ini baru saja menyelesaikan drama terbarunya berjudul Start-Up pada 6 Desember lalu.

Drama yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk memang selalu menjadi trending dan memiliki rating yang bagus seperti School 2015 (2015), Weightlifting Fairy (2016), The Bride of Habaek (2017) dan drama terbarunya Start Up (2020).

Selain menjadi seorang aktor, pria kelahiran Busan 26 tahun lalu ini juga aktif di bidang modelling. Tubuh atletis dan tinggi yang mencapai 188 cm membuatnya cocok sebagai peragawan.

Karena memiliki kaki yang panjang, Nam Joo Hyuk kerap kali memakai bawahan celana pendek untuk pemotretan. Kakinya yang berotot memancarkan aura manly walau hanya dengan balutan celana pendek yang terkesan santai.

Berikut potret Nam Joo-hyuk dengan celana pendeknya, siapa tahu menjadi inspirasi kamu dalam berpakaian.

1. Kaos Motif Besar





Outfit santai Nam Joo Hyuk di atas terbilang simpel. Hanya dengan mengombinasikannya kaos dan sneakers putih saja sudah terlihat kece. Look ini bisa menjadi inspirasimu saat ingin jalan-jalan santai ke taman atau area pertokoan di musim panas.

2. Outer Kemeja Tipis





Jika menurutmu dengan kaos terlalu simple, kamu dapat menambahkan luaran kemeja tipis seperti Nam Joo Hyuk di atas. Celana pendek bermotif kotak-kotak dapat memberi lookmu tidak terlalu polos. Outfitnya di atas bisa menjadi inspirasi kamu ketika sedang liburan ke desa atau pantai.

3. Kombinasi Warna Cerah yang Pop-up

Bosan dengan warna-warna monokrom? Kamu juga bisa memakai warna-warna cerah yang pop-up seperti outfit Nam Joo Hyuk di atas. Warna kuning mustard dan bawahan shirt pants yang senada cocok bagi kamu yang memiliki kulit sedikit tan seperti Nam Joo Hyuk. 4. Bomber Jacket

Selain memakai outer kemeja, kamu juga dapat memakai outer jaket model bomber seperti Nam Joo Hyuk. Outfit ini bisa menjadi inspirasi kamu jika kamu sedang ingin jogging atau berolahraga di luar rumah. Perpaduan warna hitam dan abu-abu menunjukan kesan manly.