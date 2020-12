Sudah mencari kado Natal? Karena, saat Perayaan Natal, tukar kado jadi salah satu tradisi yang ditunggu.

Biasanya para orangtua akan membelikan mainan atau beberapa baju sebagai hadiah Natal untuk anaknya. Namun sebagai anak, pernahkah kamu kebingungan memberikan hadiah apa untuk orangtua saat tradisi Natal ini?

Dilansir dari The Pioneer Woman, berikut 5 kado Natal untuk orangtua yang bisa dijadikan referensi.

1. Puzzle Foto Keluarga





Menghadiahkan sebuah foto keluarga dalam bingkai mungkin terlalu biasa. Kamu dapat mengkreasikannya dengan membuat foto tersebut menjadi sebuah puzzle. Dengan banyaknya waktu senggang di rumah saat ini, bermain puzzle menjadi salah satu hadiah yang tepat untuk mengisi waktu.

Mereka akan memasang puzzle tersebut sambil tersenyum karena puzzle tersebut adalah foto keluarga. Kamu juga bisa menambahkan bingkai pada puzzle yang sudah jadi agar dapat dipajang.

2. Sepasang Mug





Selain puzzle, mug couple ‘mom and dad’ ini juga bisa membuat orangtuamu tersenyum. Mug ini akan menemani orangtuamu saat di pagi hari ketika sarapan atau sedang minum teh bersama. Kamu juga bisa meng-custom tulisan seperti ‘best mom and best dad’ agar mereka merasa spesial atau menuliskan nama mereka seperti ‘Mr. Haryono and Mrs. Haryono’ dan menambahkan tanggal pernikahan.

3. Album Foto Keluarga





Ingin membuat hadiah yang kreatif? Album dan jurnal foto keluarga merupakan pilihan yang tepat untuk menghadiahkannya ke orang tuamu. Cetak foto-foto jadul orangtuamu dan beberapa foto kenangan keluarga lainnya lalu hias dengan aneka stiker. Kamu juga bisa menambahkan beberapa tulisan untuk mendeskripsikan foto-foto tersebut.

4. Robot Vacuum Cleaner

Jika kamu memiliki budget lebih, kamu bisa menghadiahkan robot vakum cleaner ini untuk orangtuamu. Hadiah ini sangat bermanfaat untuk meringankan pekerjaan rumah tangga. Jadi, mama papamu tidak akan terlalu Lelah jika ingin membersihkan lantai rumah. 5. Alat Pijat Leher

Alat pijat terutama alat pijat leher pasti akan sangat berguna bagi orang tuamu. Umur yang sudah tidak terlalu muda dan pekerjaan yang menumpuk dapat menyebabkan tubuh terasa pegal dan alat pijat ini solusinya. Mereka akan merasa rileks dan segar kembali setelah memakai alat ini.