Meghan Markle dan Pangeran Harry merilis foto kartu Natal setelah sebelumnya keluarga Kerajaan Inggris melakukannya. Kartu Natal tersebut dibuat dalam bentuk foto gambar ilustrasi dari hasil jepretan ibunda Meghan, Doria Ragland.

Dikutip dari People, foto kartu ucapan Natal tersebut dirilis ke publik melalui Mayhew, organisasi perlindungan hewan Meghan di Inggris. Foto tersebut menampilkan Meghan Markle, Harry, putra mereka Archie Harrison dan kedua anjing peliharaan keluarga The Sussex, Pula dan Guy.

"Wishing you a very Merry Christmas and a Happy New Year," bunyi ucapan Natal di kartu Natal keluarga The Sussex.

Dari keterangan juru bicara resmi Meghan dan Harry, foto keluarga tersebut diambil Doria di halaman belakang kediaman Meghan dan Harry di California, Amerika. Menariknya, ornament hiasan Natal yang terdapat dalam foto tersebut merupakan hasil pilihan sang putra, Archie.

“Foto aslinya hasil jepretan ibunda Duchess of Sussex, di rumah mereka pada awal Desember ini. Pohon Natal kecil termasuk ornament hiasan homemade dan dekorasi lainnya, dipilih oleh Archie dan pohon tersebut akan ditanam kembali setelah masa liburan,” keterangan juru bicara Meghan dan Harry.

Untuk perayaan Natal tahun ini, Meghan dan Harry sekeluarga kembali tak merayakannya bersama keluarga kerajaan di Inggris. Mengingat, Natal 2019 mereka rayakan di Vancouver Island, Kanada.

