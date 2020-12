Sakit kepala bisa jadi gejala baru Covid-19. Namun, sakit kepala karena Covid-19 berbeda dari pusing biasa yang harus Anda kenali.

Sakit kepala menjadi gejala baru Covid-19 yang harus diwaspadai. Hal ini dikatakan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC dan WHO. Mereka memperbarui daftar gejala Covid-19, yang terdiri dari sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot hingga hilangnya indera penciuman dan perasa.

"Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, sakit tenggorokan serta diare. Gejala ini biasanya ringan dan dimulai secara bertahap," jelas WHO.

Adapun sakit kepala karena Covid -19 memiliki tanda yang khas, mulai dari nyeri kepala dengan intensitas sedang hingga terjadi di kedua sisi kepala.

Gejala Khas Sakit Kepala

Berikut ini gejala khas sakit kepala karena Covid -19 yang dikutip dari Solopos.com

1. Sakit kepala dalam intensitas sedang hingga parah.

2. Sakit kepala menyebabkan sensasi berdenyut atau menekan.

3. Sakit kepala terjadi di kedua sisi kepala.

4. Sakit kepala akan memburuk seiring waktu.

5. Sakit kepala terasa lebih dari 72 jam.

6. Sakit kepala tak kunjung sembuh meski sudah diobati.

Sebuah penelitan yang diterbitkan The Journal of Headache and Pain. menyebutkan sakit kepala karena Covid -19 lebih rentan muncul pada pria positif terinfeksi virus corona.

"Pada kelompok positif Covid -19, tingkat laki-laki [melaporkan sakit kepala] adalah 48,1 persen [126 dari 262 pasien]. Sedangkan pada kelompok negatif Covid-19 tingkat ini adalah 31 persen [991 dari 3196 peserta], menunjukkan gender yang signifikan," tulis para peneliti.

(hel)