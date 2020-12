Kado Natal jadi salah satu elemen penting dalam perayaan Natal, termasuk keluarga Darius Sinathrya dan Donna Agnesia. Natal 2020 Darius dan Donna tak pergi liburan karena pandemi Covid-19.

Meski merayakan Natal di rumah, Darius Sinathrya dan Donna Agnesia sudah menyiapkan kado spesial Natal untuk ketiga anak merekan, Lionel, Diego dan Sabrina. Dari penelusuran Okezone, Jumat (25/12/2020), lewat akun Instagram dan Youtube pribadinya, presenter dan aktor ganteng tersebut memperlihatkan kejutan kado Natal tahun ini.

“Berhubung sudah dua kali liburan enggak bisa jalan-jalan jauh, jadi kali ini kita kasih challenge buat kiddos @liodiegosabrina . Kalau sukses mereka bakal dapat one of the best Christmas Gift!! Dapat enggak yaaa?” tulis Darius sebagai keterangan video.

Baca Juga : 5 Kado Natal Untuk Orangtua Tecinta, Hadirkan Senyum di Wajahnya

Darius dan Donna menyiapkan 12 macam kado Natal yang diletakkan secara acak dalam kartu Natal. Disusun di meja makan, Lionel, Diego dan Sabrina memiliki 3 kali kesempatan untuk memilih aneka hadiah yang sudah disiapkan.

Tak tanggung-tanggung, 9 hadiah yang dipersiapkan Darius dan Donna tersebut mulai dari gitar, sepatu bola, voucher belanja online bernilai jutaan rupiah, NERF, album BTS, voucher free shopping sepuasnya, hingga tiga hadiah utama yakni tabungan senilai Rp25juta, Apple watch, dan PS5. Sedangkan sisa tiga kartu Natal yang kosong, hanya berisi tanpa kecupan bibir lipstik merah dari Donna Agnesia.

(hel)