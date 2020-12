Perayaan Natal tahun ini sangat spesial bagi artis cantik Shandy Aulia. Kehadiran anak pertama, Claire Herbowo memberikan melengkapi keindahan Natal keluarga kecil ini. Hal ini ditunjukan Shandy dari unggahannya di Instagram.

Unggahan video beberapa detik itu menunjukkan perbandingan perayaan Natal tahun lalu dengan tahun ini.

Terlihat perayaan Natal 2019, saat dirinya sedang mengandung sang buah hati. Dengan menggunakan dress berwarna putih, Shandy sedang menghias pohon natal dan menggantung beberapa foto hasil USG anaknya yang masih dalam kandungan. Terlihat wajahnya berseri-seri dan bahagia memandang foto-foto USG sang anak sambil menantikan kehadirannya.

Beberapa detik berganti, memperlihatkan foto-foto sang anak Claire yang tergantung di pohon natal. Tahun ini pertama kalinya Claire merayakan Natal. Sambil digendong, ia terlihat menggemaskan menggunakan gaun berwarna putih seperti Ibunya.

Sambil menari-nari di depan pohon natal, keluarga ini terlihat sangat bahagia dan menikmati Natal kali ini. Pada unggahannya ini Shandy menuliskan, “It is @missclaireherbowo 1st Christmas and it is our first as well as parents ❤️ I promise to fill your stockings with everything you ever wanted…. Merry Christmas my child @missclaireherbowo ✨🎄❤️ We love you very much ❤️.”

Beberapa pengikutnya memberikan komentar. “Hehehe video tahun lalu. I was see that. Last year so blessed. Merry Christmas shandy family's 😘,” ucap @r.monika88.

“Cepet benget waktu ya.. perasaan baru kemaren ngikutin baby Claire..tau2nya sekarang udah gede,” kata pemilik akun @diska___endi98.

“Selamat hari natal ka shandy💕,” ucap @citaattoo. Dan masih banyak lagi ucapan Selamat Natal dari netizen untuk Shandy dan keluarga.

(hel)