Bagi pasangan selebriti, Asmirandah dan Jonas Rivanno, Jumat 25 Desember 2020 bukan hanya jadi hari spesial karena perayaan Natal.

Kini, setiap tanggal 25 Desember akan bertambah spesial rasanya karena hari ini, Asmirandah dan Jonas diketahui baru saja menyambut kelahiran anak pertamanya. Anak pertama Asmirandah dan Jonas Rivanno setelah 7 tahun usia pernikahan.

Lewat akun Instagram pribadinya, Jonas dan Asmirandah mengumumkan nama anak pertama yang berjenis kelamin perempuan tersebut. Anak tercintanya itu diberi nama Chloe Emanuelle Van Wattimena, yang memiliki arti sebagai seseorang yang akan terus bersinar terang karena selalu bersama dengan Tuhan di setiap langkahnya.

Diketahui lebih lanjut, Asmirandah melahirkan Chloe yang memiliki berat 3,34 kilogram dan panjang 48 sentimeter ini dengan cara operasi Caesar. Dari keterangan Jonas, tindakan ini dipilih oleh tim dokter karena posisi bayi yang sungsang (masih ada di atas) bahkan di usia 9 bulan kandungan.

Kelahiran anak pertama Asmirandah dan Jonas ini pun disambut suka cita oleh rekan-rekan selebriti keduanya.

“Selamat Andah and Rivanno! Baby nya lucu sekali cantikkkk mungillll gemes,” kata Acha Septriasa.

“Aaaa, congrats kak Andah kak Vannooo! Welcome to the world baby Chloeee,” tambah Jessica Mila.

“Congratulations! Welcome to the world beautiful baby Chloe,” tambah Rianti Cartwright.

“Congrats kaaaaa!!! OMG aku ikut terharu,” seru Audi Marissa.

