Perayaan Natal setiap tahunnya selalu ditunggu, termasuk bagi keluarga Melaney Ricardo. Dia membagikan momen Hari Natal di Instagram bersama suaminya, Tyson Lynch dan dua putrinya, Chloe dan Courage.

Potret kebahagian terlihat Melaney Ricardo dan keluarga di Hari Natal. Seperti apa potret Natal keluarga Melaney? Yuk disimak 5 potretnya berikut ini.

Chloe dan Courage siapkan daftar kado natal

“Anak2 bule batak ku, udah sibuk nulis list kado,” tulis unggahannya. Seminggu sebelum natal, Melaney membagikan momen kedua anaknya yang berfoto di depan pohon natal, ditemani dengan lampu rusa dan patung Santa Claus. Chloe nampak dengan setelan outfit berwarna pink dan berpose memeluk Courage yang memakai setelan kombinasi warna oren dan hijau army.

Can not wait for Christmas





Barulah selang satu hari dari unggahan sebelumnya, kali ini bagian Melaney dan Tyson. Masih berfoto di depan dekorasi natal yang sama. Melaney dengan outfit rumahan dan sandalnya berpose memeluk Tyson yang setengah jongkok. Tyson nampak menggunakan kaus, celana, dan sepatu hitam-hitam. Keduanya sama-sama menggunakan aksesoris kepala bertema natal.

Baca Juga : 1,5 Bulan Melawan Covid-19, Akhirnya Melaney Ricardo Rayakan Natal Bersama Keluarga

Christmas Eve





Melaney membagikan malam natalnya yang diisi dengan BBQ time. Berpose di depan kolam renang, Dia tampak cerah dengan ruffle dress one shoulder merah yang dipakainya. Unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar netizen. Akun @debora_nababan mengatakan, “Pinjem Bajunya kak 😆🤣.”

Berfoto di depan pohon natal

Pohon natal yang didekorasi dengan ornamen-ornamen bernuansa biru, Melaney, Tyson, Chloe, dan Courage berpose sumringah ke arah kamera. Sementara itu, mereka juga kompak memakai outfit dengan warna putih. Melaney dibalut dengan kaus dan skirt overall. Tyson terlihat sederhana dengan kaus lengan panjang, jeans, dan kalung. Lalu dua anaknya berpakaian warna putih dengan memakai twinning shoes. Sontak unggahan tersebut dibanjiri komen netizen yang mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan doa-doa yang dilontarkan untuk kesehatan keluarga ini. Natal di pagi hari

Inilah yang ditunggu-tunggu Chloe dan Courage, yaitu membuka kado. Melaney menyiarkan langsung momen ini di Instagram pribadinya. Kedua anak Melaney masih dalam balutan piyama kembar yang bermotif panda. Mereka ditemani sang ayah yang memakai kaus oren, ripped jeans, dan kaus kaki merah. Siaran langsung yang kemudian diunggah menjadi IG TV ini mengundang banyak komentar dari artis-artis dan netizen. Seperti @ersamayori, @vegadarwanti123, @artikasaridevi, dan @andhiiikapratama, yang sama-sama mengucapkan selamat natal.