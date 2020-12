Anak kecil biasanya agak sulit berbagi mainan dengan teman-teman sebayanya. Tapi ini tak berlaku bagi bocah laki-laki di New York bernama Benjamin Bond.

Pasalnya, justru Benjamin diketahui menggalang sejumlah dana untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung saat Natal. Dalam menggalang dana, cara yang dipakai oleh bocah berusia 5 tahun ini bisa dibilang unik.

Seperti dikutip Ny Post, Jumat (25/12/2020) Benjamin Bond menggalang dana dengan cara marathon meditasi, yang kemudian sesi meditasinya tersebut disiarkan secara langsung lewat sosial media. Hanya dalam kurun waktu kurang lebih 20 menit, Benjamin berhasil mengumpulkan uang donasi sekitar Rp404,8juta.

Dibantu sang ayah, Treis Hill, uang donasi yang terkumpul tersebut digunakan oleh Benjamin untuk membelikan mainan-mainan yang kemudian disumbangkan melalui yayasan Coalition for the Homeless agar dibagikan kepada anak-anak tak mampu di wilayah New York, sebagai kado di perayaan hari Natal.

Benjamin menyebutkan, ia tak mau teman-temannya sedih karena tak mempunyai mainan. Terlebih, sedih di hari Natal.

“Aku hanya tak ingin anak-anak sedih di Hari Natal. Rasanya tak adil, sebagian anak punya mainan dan sebagian lagi tak punya mainan,” kata Benjamin saat diwawancara The Post.

Menariknya, durasi meditasi 24 menit yang dipilih Benjamin tersebut berdasarkan karena dirinya adalah salah satu penggemar berat sosok mendiang pebasket legendaris, Kobe Bryant yang memiliki nomor punggung 24.

Donasi bernilai tak sedikit dari Benjamin ini diketahui berhasil membuat sekitar 19.000 anak-anak kurang beruntung yang tinggal di rumah penampungan di New York menjadi memiliki mainan sebagai kado Natal tahun ini.

Untuk selanjutnya, Benjamin dan kedua orang tuanya mengaku berencana untuk menjalankan meditasi amal ini sebagai tradisi tahunan perayaan Natal mereka.

