Jerry Masterchef Indonesia siap melawan Audrey di Grand Final sore ini, Sabtu (26/12/2020). Dua sahabat ini akan memperebutkan gelar 'The Next Masterchef Indonesia season 7'.

Masuknya Jerry Masterchef Indonesia ke babak grand final ternyata diketahui Wali Kota Serang Syafrudin. Melalui kiriman video, orang nomor satu di Serang tersebut mengutarakan rasa bangganya itu.

"Saya Wali Kota Serang, H. Syafrudin, S.Sos, M.SI, mengucapkan selamat untuk ananda Jerry Andrean, perwakilan dari kota serang sudah masuk grand final Masterchef Indonesia season 7," katanya dalam video yang diunggah ulang Jerry di Instagram pribadinya.

Syafrudin pun menghaturkan doa terbaik untuk Jerry. Ia sangat berharap, wong Serang tersebut bisa menjadi 'The Next Masterchef Indonesia season 7'. "Semoga ananda Jerry menjadi juara 1, The Next Masterchef Indonesia," sambungnya.

Tidak hanya itu, Syafrudin pun mengaku bangga wong Serang bisa masuk grand final ajang kompetisi Masterchef Indonesia yang sangat dikagumi banyak orang tersebut. "Saya selaku Wali Kota Serang bangga dan sangat mendukung. Kita kawal wong serang sampai menang. Aje Kendor! (jangan patah semangat, Red).

Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin pun siap mengawal kemenangan Jerry si wong Serang. "Semoga Jerry menjadi The Next Masterchef Indonesia season 7. Saya bangga dan tentu mendukung," tambahnya Subadri.

(DRM)