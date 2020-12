Perayaan Natal, 25 Desember 2020 jadi tahun perayaan Natal terakhir Donald dan Melania Trump sebagai Presiden dan Ibu Negara Amerika Serikat (AS) atau dikenal dengan sebutan First Lady. Seperti diketahui, AS telah memiliki Presiden Terpilih, Joe Biden.

Foto Kartu Natal menjadi tradisi setiap tahun bagi Presiden dan ibu negara AS. Melania Trump pun telah mengunggah tradisi Perayaan Natal ala White House tersebut di akun Twitter resminya.

Namun ada yang menarik di foto kartu Natal 2020 Donald Trump dan Melania Trump kali ini. Untuk pilihan outfit, Melania tak mengenakan gaun malam yang klasik dan cantik seperti biasanya.

Justru Melania terlihat kompak bersama sang suami, mengenakan setelan kemeja putih berbalut tuxedo dan cropped pants panjang warna hitam lengkap dengan sepatu spiky heels yang juga berwarna hitam. Di sisi Melania, ada Donald Trump yang mengenakan setelan tuxedo hitam komplit dengan dasi kupu-kupu hitam.

“Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump,”bunyi cuitan akun resmi Melania sebagai keterangan foto tersebut.

Foto Presiden Donald Trump dengan Melania yang kompak mengenakan setelan tuxedo formal dan berpose di tangga utama White House ini diketahui lebih lanjut merupakan hasil jepretan fotografer Andrea Hanks. Demikian seperti disitat Yahoo.

(hel)