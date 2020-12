JAKARTA - Jerry Andrean akhirnya keluar sebagai juara MasterChef Indoensia seaaon 7 setelah mengalahkan Audrey Wicaksana di Grand Final Top 2 yang berlangsung Sabtu dan Minggu (26-27/12/2020). Menjadi kebanggaan tersendiri bagi Jerry, pasalnya selain menjadi pemenang, penobatan dirinya sebagai juara langsung diserahkan Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo.

“Saya ucapkan selamat kepada pemenang. Semoga gelar juara MasteChef Indonesia season 7 yang diraih Jerry dapat bermanfaat bagi kariernya kedepan dan menginspirasi chef – chef muda untuk terus berusaha meraih prestasi,” kata Liliana Tanoesoedibjo.

Menariknya, Jerry merupakan salah satu kontestan yang pernah tereliminasi di babak sebelumnya. Akan tetapi, pria berusia 24 tahun tersebut mampu kembali lagi merebut apron putih. Dengan demikian, hal itu menjadikan Jerry sebagai kontestan pertama yang tereleminasi di MasterChef Indonesia, namun kembali lagi dan keluar sebagai pemenang.

Audrey sebetulnya unggul di point round ke-3 dengan tantangan seafood, dimana pria asal Surabaya itu mendapatkan point 283, sementara Jerry 279. Akan tetapi, Jerry tetap lebih unggul untuk total point keseluruhan round (1,2,3,4), dimana Jerry mendapatkan total point 1074, sementara Audrey 1064 point.

“Saya sangat senang pastinya atas kemenangan ini dan tidak menyangka ya bisa menjadi juara MasterChef Indonesia season 7. Saya persembahkan kemenangan ini untuk keluaga Saya, saudara Saya, teman – teman Saya, kerabat Saya dan semua yang telah mendukung Saya selama ini,” ucap Jerry.

Mendapatkan gelar juara MasterChef adalah sebuah tanggung jawab yang besar, sehingga saya tidak akan menyia – nyiakannya dan memanfaatkannya dengan baik. Menjadi juara MasterChef merupakan impian saya sejak SMA,” tambah pria asal Serang tersebut.

Berkat kemenangan ini Jerry mendapat 100 juta rupiah serta sebuah unit mobil, sementara Audrey mendapatkan 50 juta rupiah dan sebuah unit mobil. “Setidaknya saya bisa menggunakan hadiah ini untuk modal usaha kuliner saya mungkin,” ucap Audrey.

Ucapan selamat datang dari para juri, salah satunya Chef Arnold. Selain ucapan selamat, Chef Arnold juga berpesan kepada Jerry untuk terus berkarya setelah keluar sebagai juara MasterChef Indonesia season 7.

“Semoga Jerry bisa mewujudkan mimpinya di dunia kuliner. MasterChef mungkin jadi satu loncatan tetapi menjadikan MasterChef sebagai mimpi terealisasi, menurut saya itu bukanlah mimpi yang sesungguhnya. Saya berharap Jerry dan Audrey bisa benar-benar mengasah skillnya dan juga memberikan dampak yang bagus. Serta menjadi figur ternama dan terkeren di dunia kuliner Indonesia,” ucap Chef Arnold.

Di samping itu, Chef Arnold juga berpesan kepada seluruh kontestan yang belum berhasil menjadi juara di MasterChef season 7 ini. “Jangan sedih karena MasterChef is not everything. Kalau benar – benar ingin menekuni dunia kuliner di restoran, tekunilah supaya kalian benar-benar bisa meraih mimpi kalian. Karena masterchef ini hanya batu loncatan,” ujar Chef Arnold.

Hal serupa juga disampaikan oleh Chef Juna yang mengatakan kalau MasterChef Indonesia merupakan salah satu batu loncatan. Menurut Chef Juna, tantangan sesungguhnya bagi para kontestan adalah dunia kuliner yang ada di luar sana.

“Sama aja sih buat pemenang dan bukan pemenang, kembali lagi MasterChef Indonesia hanya platform dann stepping stone (batu loncatan) bagi mereka. Menang atau tidak jika ingin masuk ke dunia kuliner ini bisa dijadikan batu loncatan. Ini hanya Langkah awal, karena perjuangan mereka akan lebih besar lagi di luar sana,” ucap Chef Juna.