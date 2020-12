Cinta Laura Kiehl diketahui tengah menikmati momen libur Natal dan Tahun Baru 2021 (Nataru) di Pulau Dewata Bali. Liburan Nataru di Bali, Cinta menginapi sebuah resort mewah bersama kedua orang tuanya.

Mengintip unggahan di akun Instagram pribadinya @claurakiehl, Senin (28/12/2020), selama di resort tersebut. Cinta Laura sempat menjajal sejumlah akvititas menarik. Mulai dari menikmati suasana alam yang asri hingga berjemur manja di pinggir kolam. Berikut Okezone rangkumkan potret penampilan Cinta Laura di Bali.

Crop top dan palazo pants





Pada foto pertama, Cinta mengunggah potret dirinya saat berpose dengan latar belakang langit biru dan rindangnya pepohonan khas Ubud. Di sini, Cinta terlihat cantik mengenakan crop top full pattern dipadukan dengan palazo pants berwarna putih. Tatanan rambutnya dibuat simple bergaya belah tengah disempurnakan dengan makeup bergaya flawless. Cantik banget!

Foto bareng keluarga





Cinta dan keluarga juga tak lupa mengucapkan selamat Natal kepada para penggemarnya melalui sebuah potret keluarga yang harmonis. Di foto ini, Cinta tampil cantik mengenakan crop top bernuansa monokrom dipadukan dengan rok panjang bernuansa senada. Di sebelah kiri dan kanannya tampak sang ayahanda dan ibunda tercinta yang tampil kompak mengenakan busana bernuansa putih hijau.

"Merry Christmas to those who celebrate! May your day be filled with love, joy, and peace. Lots of love, Kiehl Family," tulisnya.

Berjemur manja

Selanjutnya ada potret Cinta Laura saat sedang asyik berjemur manja di pinggir kolam renang. Foto ini sukses membuat banyak netizen gagal fokus. Bagaimana tidak, di foto tersebut Cinta tak hanya terlihat cantik dan sempurna. Mengenakan satu set bikini bernuansa hitam, postur tubuh Cinta terekspos nyata hingga menonjolkan tubuhnya yang langsing dan berotot. Foto ini membuat banyak netizen iri! "Bagaimana ototmu terlihat sempurna di saat musim liburan seperti saat ini?," tulis akun mynamejoeytristan. "Perutnya... biasa aja donk," tulis ganindrabimo. "Gue salut sama perutnya, bukan main-main," tulis akun gampacuk85. Pose ala Jane di film Tarzan

Bukan Cinta namanya kalau tidak menyisipi jokes-jokes receh pada unggahan foto di Instagramnya. Nah, di foto ini, Cinta berpose ala Jane di film Tarzan dengan latar belakang private popl dan hamparan pepohonan rindang yang menyejukkan mata. Cantii banget!