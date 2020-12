Moon Ga Young baru-baru ini mengunggah fotonya di akun Instagram yang membuat penggemarnya gemas. Berperan sebagai Jukyung di serial drama Korea True Beauty, Moon Ga Young memakai kostum babi.

Moon Ga Young memakai kostum tersebut karena menjadi tim sukses pertandingan basket Suho (diperankan Cha Eun Woo) dan Seojun (diperankan oleh Hwang In Yeop). Alih-alih terlihat konyol, netizen justru memuji kecantikannya saat berfoto dengan kostum ini.

Postingannya dibanjir komentar kagum dari netizen. Seperti salah satu komentar dari @hwangsopinyeop : “CANTIK BGT MBA”, @errendaisy : “PAKE KOSTUM AJA TETEP CANTIKNYA BADAI”.

Selain dipuji cantik, banyak juga netizen yang memuji penampilan Moon Ga Young imut dengan memakai kostum ini seperti komentar @dwiputri3087 : “Kiyowo” dan @alxndra_yolaa : “Halo eonni, you look cute when you wear it”.

Namun banyak juga komentar yang membahas bahwa dramanya kemarin sangat mengharukan seperti komentar @itzz.khadija : “I was crying at that episode”. Selain itu, foto dengan 570 likes ini juga dibanjiri komentar netizen Tim Suho (yang mendukung asmara Jukyung dengan Suho) dan Tim Seojun (yang mendukung asmara Jukyung dengan Seojun). Seperti @emilyxoxoli : “Choose suhooooo” dan @salmeoo : “sama seojun ya pokoknya!!” Semenjak tayang perdana, drama ini memang sudah banyak mencuri perhatian para pencinta K-drama. Pasalnya, drama ini diadaptasi dari webtoon yang belum tamat. Maka dari itu, netizen K-drama selalu memperbincangkan ending ceritanya. Apakah Jukyung akhirnya akan bersama dengan Suho atau Seojun.