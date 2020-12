Memiliki wajah cerah merupakan dambaan hampir setiap orang. Untuk memperolah tampilan kulit wajah yang cerah, Anda bisa menggunakan serum vitamin C.

Selain mencerahkan kulit wajah, serum vitamin C juga dapat menjaga kesehatan kulit wajah dan menunda penuaan dini. Vitamin C disebut-sebut sebagai salah satu kunci untuk menjaga kulit halus, rata, dan bercahaya seperti dilansir dari Healthline. Lalu apa saja manfaat vitamin C untuk kecantikan wajahmu?

1. Aman untuk sebagian besar jenis kulit

Vitamin C memiliki keamanan yang sangat baik. Kebanyakan orang dapat menggunakan vitamin C topikal untuk jangka waktu yang lama tanpa mengalami reaksi yang merugikan. Kebanyakan orang yang memiliki kulit hipersensitif mungkin mengalami iritasi ringan.

2. Melembabkan kulit

Magnesium ascorbyl phosphate, salah satu turunan vitamin C utama yang digunakan dalam perawatan kulit, telah terbukti memiliki efek melembabkan pada kulit. Ini mengurangi kehilangan air transepidermal, memungkinkan kulit Anda untuk mempertahankan kelembaban dengan lebih baik.

3. Mencerahkan Kulit

Vitamin C dapat membantu memudarkan pigmentasi. Dan menghaluskan permukaan kulit untuk mengurangi kusam. Ini membuat kulit tampak bercahaya muda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa vitamin C mampu menghambat pembentukan melanin. Melanin sebenarnya berfungsi melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.

Namun, peningkatan produksi melanin di kulit wajah dapat menyebabkan hiperpigmentasi berupa bintik-bintik hitam dan warna kulit tidak merata.

4. Mengurangi lingkaran di bawah mata

Serum ini bisa membantu menghaluskan garis-garis halus dengan menepuk dan melembabkan area bawah mata. Meskipun vitamin C lebih efektif dalam mengurangi kemerahan secara keseluruhan, beberapa orang mengatakan bahwa vitamin C dapat membantu mengurangi perubahan warna yang terkait dengan lingkaran di bawah mata.

5. Membantu mencegah kulit kendur

Produksi kolagen terkait dengan elastisitas dan kekencangan kulit. Saat kadar kolagen Anda mulai turun, kulit Anda mungkin mulai kendur. Menerapkan serum vitamin C dapat meningkatkan produksi kolagen, menghasilkan efek pengetatan secara keseluruhan.

6. Melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari

Vitamin C merupakan salah satu jenis antioksidan. Efek antioksidan dari vitamin C ini terbukti mampu melindungi kulit dan mencegahnya dari kerusakan akibat bahaya sinar UV matahari.

Vitamin C kaya akan antioksidan. Antioksidan melindungi sel-sel kulit yang sehat dengan memberi elektron radikal bebas ini, menjadikannya tidak berbahaya.

(DRM)