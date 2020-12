Kompetisi pencarian bakat di bidang memasak, MasterChef Indonesia pada Minggu 27 Desember kemarin baru saja menuntaskan episode terakhirnya, dengan mengumumkan Jerry Andrean sebagai pemenang untuk musim tayang ke-7 kali ini.

Kini, saat kompetisi sudah rampung, ketiga juri MasterChef Indonesia, Chef Juna, Chef Arnold dan Chef Renatta bisa bercerita kepada publik, tentang kejadian-kejadian yang sangat memorable yang terjadi di galeri dapur MasterChef Indonesia, yang mana selama ini tak ditampilkan di layar kaca.

Dari sekian banyak momen paling berkesan selama syuting MasterChef Indonesia season 7, Chef Arnold menyebut ia paling teringat akan insiden berdarah yang dialami oleh Chef Renatta. Dari keterangan Chef Arnold, salah satu jari tangan Chef Renatta ternyata pernah tak sengaja terpotong.

“Paling memorable di kitchen gallery, jarinya Renatta kepotong,” kata Chef Arnold.

Chef Renatta, menjelaskan insiden jarinya terpotong tersebut terjadi saat ia harus memperagakan demo resep masakan di depan para kontestan.

“Itu baru awal mau demo, mengambil pisau dan kepotong. Akhirnya, tampilannya pakai sarung tangan tapi cuma sebelah, aneh,” kata Chef Renatta, mengutip akun chanel Youtube Arnold Poernomo, Senin (28/12/2020).

Bukan kecelakaan ringan, insiden jari tangan sebelah kirinya terpotong tersebut diakui Chef Renatta cukup parah. Saking parahnya, para kru yang bertugas harus memberhentikan sementara jalannya proses pengambilan gambar untuk adegan demo memasak tersebut.

“Tadinya sudah niat mau pulang cepat, oh bisa nih take video demonya cepat. Jari terpotong, jadi harus time out dulu, dipotong commercial break, karena harus menunggu darahnya berhenti mengalir dulu,” seloroh Chef Renatta.

