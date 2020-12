Save Gempi yang sempat viral pada 2018 setelah Gisel menggungat cerai Gading Marten kembali muncul di penghujung 2020. Ya, Save Gempi Jilid 2 ini keluar setelah Gisel ditetapkan tersangka pada kasus video syur 19 detik.

Jika mengulik Save Gempi pertama, kala itu netizen sangat menyayangkan rumah tangga Gisel dan Gading yang terlihat harmonis harus berakhir. Karena iba dengan nasib Gempi, netizen pun mengeluarkan cuitan Save Gempi.

Di momen itu, Save Gempi bahkan sampai dicuitkan sebanyak 34,1 ribu. Banyak sekali hanya dalam hitungan jam. Seperti ini bunyi cuitan Save Gempi pada 2018 silam:

"i know what u feel dek:)) just be a strong baby girl okay. everyone loves u #savegempi," tulis akun Twitter @@bucincogan.

"Ternyata potret family goals disosial media itu gak benar benar nyata. What is seen is not necessarily what happenned. biasanya gak terlalu peduli sama artis yang mau cerai, tapi aku sedih sekali ini ingat gempi yang jadi anak broken home dia tuh masih kecil #savegempi," tambah akun @cloudnindy.

Nah, di kasus Gisel ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi, Save Gempi yang muncul pun karena netizen merasa iba pada Gempi. "Parah banget dah Gisel pas masih sama Gading. #SaveGempi," kata @uhsheup_a****. "Save Gempi jilid 2," cuit @midianimmanu**. "Tau lah kita yang dialami Gading tahun itu dan ke depannya. Save Gempi beneran kalau ini," kata @BuchoriSutris**. "Ya Allah kasihan banget Gempi, masih 6 tahun cobaannya udah gede banget," ujar @hotchocolate**. "Save Gempi kasihan Gading. Hebat banget Gading, salut," cuit @ikopanges***.