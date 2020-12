Gisella Anastasia alias Gisel resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur 19 detik yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, beberapa waktu lalu. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Selasa (29/12/2020).

Penetapan Gisel sebagai tersangka menuai banyak respons dari sejumlah pihak. Tagar #Gisel bahkan menduduki posisi pertama dalam daftar trending topic Twitter Indonesia, disusul Gading Marten dan Gempi.

Sejak kasus ini mencuat, perhatian warganet memang tak hanya terpaku pada sosok wanita berusia 30 tahun itu, tetapi juga kepada sang buah hati tercinta Gempi. Sebagian di antara mereka merasa iba kepada Gempi ketika mengetahui Gisel tersandung kasus yang kemungkinan besar akan membuatnya dipenjara.

Bukan tanpa alasan, saat berpisah dengan Gading Marten pada Januari 2019, Gisel menjadi orangtua tunggal yang merawat Gempi. Dengan adanya kasus ini, warganet pun bertanya-tanya bagaimana nasib Gempi bila Gisel benar-benar dijebloskan ke penjara?

Sekadar informasi, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Gisel dan seorang pria berinisial MYD juga terancam pidana maksimal 12 tahun penjara.

Alhasil, ketika semua mata tertuju kepada Gisel, tak sedikit warganet yang memberi dukungan dan doa kepada Gempi dan Gading di media sosial. Berikut Okezone rangkumkan beberapa komentar mereka.

"Ketika Gempi sudah tumbuh besar, tolong jangan bully dia. Ini bukan kesalhan dia," tulis akun @whtpvls39.

"Kasian Gempi & kasian Gading omg gue yg bukan sp2 nya aja ikut sakit hati," tulis akun visionaryboii.

"Ini gimana ya kalau besok Gempi sudah besar terus iseng searching tentang namanya nemu berita ini," tulis yang lain.

"Papa Gading jagain Gempi ya. Dia harus jadi perempuan hebat dan kuat. I know you can teach her. Even gisel makes mistakes you're the only love for Gempi. We love you Gading Gempi," tulis akun aritonang_sara.

"Gimana ya cara nyembunyiin berita-berita dari Gempi?," tulis akun aariinii_.

