MENJELANG akhir tahun, biasanya pekerjaan yang Anda lakukan akan menumpuk, apalagi dengan libur panjang. Nah, daripada Anda mengalami burnout kenapa tidak mencoba kabur sejenak untuk melakukan me time.

Ya, Me Time bisa menjadi solusi bagi Anda yang sudah merasa lelah, namun harus tetap produktif. Me time dapat menjadi solusi yang tepat bagi Anda untuk beristirahat dan menghibur diri tanpa harus bersama dengan orang lain.

Tidak bisa dipungkiri, terkadang kita bisa menikmati momen untuk rehat dengan diri sendiri. Me time akan membuat Anda memiliki ruang dan waktu sendirian, sehingga akan sangat bermanfaat bagi diri Anda sendiri.

Melansir Highend, Me time memiliki banyak manfaat, yakni dengan me time Anda dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Anda dapat merasakan energi yang terisi kembali karena otak diberi waktu untuk bersantai dan siap untuk membuat Anda semakin fokus dan produktif.

Dengan me time Anda dapat memiliki waktu untuk mencari masalah dan mendapatkan solusi yang benar-benar Anda butuhkan. Anda dapat berpikir dengan tenang dan tidak terburu-buru.

Anda mendapatkan kesempatan untuk mengenal diri lebih dekat. Me time dapat menjadi waktu yang tepat untuk Anda mencari tahu tentang siapa diri Anda dan apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup.

Berikut metode me time yang bisa Anda lakukan selama me time, yakni dengan melakukan hobi Anda. Jikalau selama ini Anda tidak memiliki waktu untuk melakukan hobi Anda, mungkin me time adalah waktu yang tepat.

Selain itu, Anda bisa melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki sendirian. Olahraga juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh Anda, apalagi bagi Anda yang cukup sering mengerjakan pekerjaan dengan duduk berjam-jam di depan komputer/laptop. Membereskan rumah atau kamar Anda juga bisa menjadi alternatif lain untuk melakukan me time. Dengan Anda merapikan kamar, yang mungkin Anda belum ada waktu untuk hal tersebut akan membuat Anda merasa lebih nyaman, tenang, dan bahagia, karena hal tersebut sangat berguna untuk diri Anda sendiri. Me time dapat menjadi hal yang menyenangkan. Anda boleh berambisi untuk menyelesaikan semua pekerjaan Anda, tetapi Anda perlu memperhatikan diri sendiri. Tapi, dari semua itu hal terpenting adalah kualitas dari me time itu sendiri. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.