Selasa 29 Desember sore, Gisel diketahui ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus video syur 19 detik. Dalam video tersebut, Gisel bersama seorang pria bernama Michael Yukinobu de Fretes.

Di tengah kisruh kasus pornografi yang menimpa Gisel, Gempi diketahui tengah asyik berlibur bersama sang ayah, Gading Marten. Melalui akun Instagram pribadinya, Gading memamerkan keseruannya berlibur bersama putri tercintanya tersebut.

Dalam foto yang diunggah Gading, terlihat Gading ternyata membawa Gempi untuk menjajal menaiki jetski. Dari keterangan foto yang ditulis Gading, meski baru pertama kali naik jetski tapi Gempi justru begitu senang dan bersemangat.

“Woohooo!!!! Pertama kali Gempi cobain jetski hihi.. yeahhh we had so much fun,” tulis Gading.

Menikmati momen ayah dan anak, dengan berlibur ke pantai. Gempi tak hanya seru menaiki jetski untuk pertama kalinya, dari kolase video singkat yang diunggah Gading lewat Insta Story, Gempi juga tampak asyik melakukan berbagai kegiatan.

Mulai dari bermain ayunan di pinggir pantai, menikmati sepoi angin di pinggir pantai, hingga bersantai menonton kartun animasi. Sementara itu, saat diumumkan sebagai tersangka, Gisel sendiri diketahui juga tengah pergi berlibur.

(hel)