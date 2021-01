BELUM lama ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kabar Dewi Perssik mengalami ruam kulit saat positif terpapar covid-19. Penyanyi dangdut terkenal ini mengalami bercak merah di sekujur tubuhnya, termasuk bagian muka.

Ruam kulit tersebut Dewi Perssik tunjukkan lewat unggahan foto di akun Instagram-nya @dewiperssikreal beberapa waktu lalu.

Terkait hal ini, Dokter Relawan Covid-19 Muhamad Fajri Adda'i mengatakan orang yang terinfeksi virus corona memang berpotensi menderita ruam kulit. Ia menjelaskan ada empat faktor yang bisa menimbulkan bercak merah pada penderita covid-19.

"Pertama, mungkin bisa terjadi karena ada directly infection ada kuman SARS-CoV-2 nya. Ada salah satu penelitian yang ditulis dalam jurnal Skin Manifestations Associated with Covid-19: Current Knowledge and Future Perspectives yang menyebutkan bahwa ada kumannya pada bagian lesi kulit itu," terang dr Fajri ketika dikonfirmasi Okezone, Selasa 29 Desember 2020.

Lalu faktor kedua munculnya ruam kulit bisa juga terjadi karena reaksi imun dari suatu obat tertentu yang dikonsumsi dan menyebabkan lesi pada kulit. Obat tersebut bisa dari berbagai jenis, termasuk obat covid-19 itu sendiri.

"Faktor selanjutnya (ketiga) bisa juga karena respons inflamasi berlebih pada tubuh. Dan (faktor) yang keempat bisa karena respons koagulasi atau pembekuan darah dalam tubuh, sehingga bentuknya itu ruam-ruam," tuntasnya.

