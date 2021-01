SETELAH banyaknya jenis vaksin yang diuji coba oleh berbagai produsen, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) pun menetapkan beberapa vaksin yang akan digunakan Indonesia.

Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, serta memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dan pertimbangan dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Adapun jenis vaksin yang akan digunakan adalah produksi PT. Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax inc, Pfizer inc, and BioNTech, dan Sinovac Life Science Co. Ltd. Demikian tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang dikutip okezone.

"Jenis vaksin sebagaimana dimaksud merupakan vaksin yang masih dalam tahap pelaksanaan uji klinik tahap ketiga atau telah selesai uji klinik tahap ketiga," demikian isi surat tersebut.

Penggunaan vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hingga saat ini, kasus Covid-19 yang terkonfirmasi oleh pihak Kemenkes adalah 727.122 positif, 596.783 sembuh, serta 21.703 orang meninggal dunia.

