INDONESIA memang telah mendatangkan 1,2 juta vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Dosis vaksin tersebut akan kembali bertambah menjadi 3 juta.

Nantinya, ada enam produsen vaksin yang akan digunakan di Indonesia, diantaranya: PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Untuk Vaksin buatan AstraZeneca (Inggris) dan Novavax (Kanada), jumlah vaksin yang dibeli mencapai 100 juta dosis atau masing-masing 50 juta dosis.

Dokter Relawan Covid-19, dr. Muhammad Fajri Adda’i mengatakan bahwa vaksin yang terbaik adalah vaksin dalam negeri. Sayangnya, proses mengembangkan vaksin tidaklah mudah.

“Sebenarnya lebih baik mengembangkan vaksin sendiri. Cuma kan tidak semudah itu teknologi, dananya dan butuh suatu usaha yang besar dan bertahun-tahun untuk mengembangkan penelitian,” kata dia kala dihubungi Okezone.

Saat ini Indonesia baru bisa mendatangkan vaksin Sinovac. Vaksin ini baru bisa digunakan apabila sudah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat atau emergency use athorization (EUA) dari badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Saya tidak tahu jelasnya. Mungkin karena takut habis vaksinnya. Sebab ada banyak negara lain yang juga memesan vaksin tersebut (Sinovac),” terang dr. Fajri.

(mrt)