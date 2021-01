DAGING ayam adalah salah satu makanan favorit banyak orang. Selain mudah didapat, daging ayam bisa diolah menjadi banyak pilihan dan memiliki rasa yang sangat lezat.

Daging ayam ternyata juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Tentunya, harus tetap diolah secara sehat.

Berikut ini Okezone ragam manfaat daging ayam untuk kesehatan tubuh manusia, seperti dirangkum dari Healthsite, Kamis (31/12/2020).

1. Membantu membentuk otot

Ayam adalah salah satu sumber protein non-vegetarian terbaik. Daging tanpa lemak ini mengandung lebih banyak protein. Ini sangat cocok untuk Anda yang ingin menambah berat badan dan membentuk otot.

2. Menjaga kesehatan tulang

Selain protein, daging ayam juga kaya akan beberapa mineral seperti fosfor dan kalsium yang membantu menjaga tulang. Selain itu, daging ayam memiliki selenium yang dipercaya dapat mengurangi risiko radang sendi.

3. Meredakan stres

Ayam memiliki dua nutrisi yang bagus untuk mengurangi stres yaitu triptofan dan vitamin B5. Keduanya memiliki efek menenangkan pada tubuh.

4. Mengurangi gejala PMS

Magnesium, nutrisi yang ada dalam ayam ini membantu meredakan gejala sindrom pramenstruasi atau premenstruation syndrome (PMS) serta melawan berbagai perubahan suasana hati yang mungkin dialami wanita selama menstruasi.

5. Membantu meningkatkan kadar testosterone

Daging ayam dapat membantu mengatur kadar testosteron serta meningkatkan produksi sperma.

6. Meningkatkan kekebalan tubuh

Sup ayam telah lama digunakan sebagai pengobatan rumahan untuk meredakan pilek, flu, dan infeksi saluran pernapasan umum lainnya. Uap panas sup ayam membantu membersihkan hidung serta tenggorokan tersumbat. Sebuah studi yang mengevaluasi efek ini menunjukkan bahwa sup ayam menghambat migrasi neutrofil, sejenis sel kekebalan, sehingga mencegah peradangan selama infeksi umum dan meningkatkan kekebalan tubuh.

7. Meningkatkan kesehatan jantung

Daging ayam yang kaya vitamin B6 ini memiliki peran penting dalam mencegah serangan jantung. Vitamin B6 membantu menurunkan kadar homosistein, salah satu komponen kunci yang terkait dengan peningkatan risiko serangan jantung. Selain itu, ayam juga merupakan sumber niasin yang baik, yang dapat membantu menurunkan kolesterol.