Gisel atau Gisella Anastasia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi terkaitĀ video syur 19 detik yang beredar pada 6 November 2020 lalu. Namun, peran Gisel dalam merawat dan mendidik sang buah hati tercinta, Gempi tidak dapat dipandang sebelah mata.

Kedekekatan Gisel dan Gempi bahkan selalu berhasil membuat netizen Indonesia iri sekaligus kagum. Apalagi Gisel memang cukup sering membagikan potret kebersamaannya dengan Gempi di media sosial.

Foto-foto itu selalu menjadi sorotan karena Gisel benar-benar terlihat sangat tulus mencintai sang buah hati. Hal ini juga terlihat dari deretan caption manis yang dia sematkan pada setiap foto yang diunggahnya.

Jadi penasarankan? Berikut Okezone rangkumkan 4 potret kebersamaan Gisel dan Gempi, lengkap dengan ungkapan kasih sayangnya. Seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya, @gisel_la, Rabu (30/12/2020).

Little Angel





Mengenakan busana serba putih, di foto ini Gisel dan Gempi terlihat sangat menggemaskan berpose bergandengan tangan sambil berlari di halaman belakang rumah mereka. Pada keterangan foto, Gisel menyisipkan sebuah caption yang membuat banyak hati netizen meleleh.

"My favorite person, thx god for this little angel," tulisnya.

Nyaman





Foto selanjutnya diabadikan Gisel saat tengah menikmati momen liburan bersama Gempi di Ubud, Bali. Gisel terlihat cantik mengenakan crop top dipadukan dengan palazo pants berwarna cream. Di sampingnya, si kecil Gempi tampil super gemas mengenakan celana jeans dan kaos abu-abu. Pada keterangan foto, Gisel mengatakan bahwa dirinya selalu merasa nyaman ketika bersama Gempi.

"You comfort me Gem," tulis Gisel diikuti emoji hati.

Always love you

Pada momen ulang tahunnya yang jatuh pada 16 November lalu, Gisel mendapatkan hadiah spesial dari sang buah hati tercinta. Gempi secara mengejutkan memberikan Gisel bouquet bunga bernuansa merah muda. Di foto itu, Gempi juga tampak mengecup manis pipi Gisel, hingga membuat dirinya tak bisa berkata-kata. "Makasi anak manis. I love you so much you know that," tulis Gisel pada caption foto. Best friends forever

Terakhir ada potret kebersamaan Gisel dan Gempi saat keduanya tengah menikmati momen liburan di Sumba. Di foto ini, Gisel tampak memberikan kecupan hangat kepada sang buah hati. Tak lupa ia menyisipkan caption manis yang sukses membuat netizen iri. "Kata Gempi 'You are mu BFF, ma' uhh sayangku," tulis Gisel.