JAKARTA – Kompetisi MasterChef Indonesia Season 7 yang tayang di RCTI sudah selesai pekan lalu. Di mana Jerry Andrean menjadi juara dan Audrey sebagai runner-up.

Bintang tamu kali ini pada program Live Chat Plus adalah Jerry yang akan menceritakan pengalamannya dan perasaannya setelah menjadi juara. Penasaran bukan? Saksikan di aplikasi RCTI+.

Host pada Live Chat Plus kali ini adalah Firhan Ashari yang menjadi runner-up MasterChef Indonesia Season 6 yang akan menemani Jerry selama program ini berlangsung.

Pada kesempatan ini Firhan Ashari bertanya tentang perasaan Jerry menjadi juara MasterChef Indonesia Season 7. "Gimana sih rasanya lo tuh uda ngalahin 19 orang peserta MasterChef, terus juga lu apalagi dari ini kan dari black team dong, and the for the first time, black team bisa jadi winner loh, biasa black team di 2 kalo ga 3, gimana perasaan lo?" tanya Firhan Ashari.

Jerry yang berada di sebelah Firhan pun langsung menanggapinya. "Perasaannya campur aduk yang pastinya, perjalanan gua di galeri panjang banget, banyak banget momen, dinamis banget sih bisa dibilang, jadi ya campur aduk, ada perasaan senangnya, bangga juga bisa ngalahin ke-19 peserta lainnya dan ada perasaan ga nyangka juga sih bisa jadi the winner," jawab Jerry Andrean.

Jerry juga menjelaskan perjuangan dirinya ketika awal-awal sampai bisa mendapatkan Piala MasterChef Indonesia Season 7. "Begitu panjang, banyak momen mau yang momen buruk maupun momen yang emang menyenangkan, dan ya itulah gua lewatinnya satu per satu, so far sih enjoy sih selama di galeri," ucap Jerry.

Pada program ini, Jerry juga menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh para penggemarnya. Salah satunya pertanyaan dari Mala, "Jer, Jer, Jer, kenapa sih nangis pas angkat piala?" Jerry pun langsung menjawabnya. "Nangis ya, gua orangnya gampang kebawa emosi, gampang terharu juga, jadi setiap ada momen yang entah momen sedih atau momen yang menyenangkan ya, ekspresi gua kalo ga ketawa yang nangis paling," ucap Jerry.

Masih banyak pertanyaan yang ditanyakan dan ditanggapi oleh Jerry, penasaran dengan kelanjutannya?

(han)