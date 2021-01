TAHUN 2020 membuat banyak orang bersedih akibat pandemi Covid-19. Mungkin banyak resolusi dan tujuan hidup yang gagal, sehingga Anda harus menuai kebahagiaan di 2021.

Sama seperti sebelumnya, perubahan tanggal yang menandai tahun baru seringkali dijadikan patokan hadirnya awal baru, hidup baru, chapter baru dan episode baru. Setiap orang pun memaknainya berbeda-beda.

Tak usah berkecil hati bila 2020 mendapatkan banyak cobaan hidup berat atau malah sebaliknya, Anda mendapatkan kebahagiaan yang melimpah. Psikolog Yasinta Indrianti akan membagikan lima tips menjalani hidup bahagia di Tahun Baru 2021.

Seperti apa ya? Yuk simak ulasan selengkapnya berikut ini, ditulis Okezone, Kamis (31/12/2020).

Don’t dream your life but Live your dream!

"Berusahalah memenuhi apa yang benar–benar kamu impikan dalam hidup daripada sekedar membuat list tanpa indikator pencapaian yang justru akan menghabiskan banyak waktu terbuang," ujarnya lewat keterangan resmi Yupi.

Menurut Yasinta, melihat hidup dalam sudut pandang yang positif akan membantu melihat mimpi sebagai sebuah harapan yang bisa diwujudkan dan bukan hanya sekadar angan-angan.

Nikmati proses perjalanan hidup Anda

Menikmati setiap proses akan memberikan energi positif yang memungkinkan kamu mempersiapkan diri dengan berbagai rencana sebagai antisipasi saat terjadi situasi yang tidak sesuai dengan harapan.

Hal-hal kecil pun juga berarti "Mimpi yang besar tidak akan terwujud jika kamu tidak memulainya dengan hal-hal yang kecil," tambahnya. Maka lakukan sesuatu dari hal kecil, namun dengan penuh kesungguhan, ketulusan dan komitmen. Bisa jadi, di sinilah pintu awal yang akan mengubah hidup menuju mimpi yang nyata. Wujudkan impian Anda Monitor pencapaian yang salah satunya bisa dilakukan dengan membuat kalender emosi. Lihatlah apakah dalam kalender lebih banyak tertera emosi positif atau justru dipenuhi dengan emosi negativf yang berarti kamu harus segera instropeksi dan membuat resolusi baru. "Seringkali tanpa kamu sadari realitas sekitarmu yang tidak terkontrol dapat menghancurkan mimpi dan harapanmu. Sadari sepenuhnya situasi tersebut, lalu bangkitkan emosi positif," tuturnya. Kelola emosi Setiap pencapaian selalu membutuhkan usaha, kerja keras, perjuangan bahkan pengorbanan. Jaga emosi agar energi positif tidak terkuras untuk setiap proses itu. Jika Anda bisa mengelola emosi dengan baik, maka bisa menjadi sumber kebahagiaan. Anda juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. "Jangan pernah meremehkan kekuatan yang kita miliki untuk membawa hidup ke arah yang baru," tutupnya.