SIAPA sangka tentara Israel bernama Yael Shelbia (19) dinobatkan menjadi wanita tercantik di dunia. Ini setelah organisasi pemeringkat figur publik dunia, TC Candler, merilis The 100 Most Beautiful Faces of 2020 melalui channel YouTube-nya. Nama Yael Shelbia pun berada di urutan teratas.

Yael Shelbia adalah seorang model dan aktris. Ia kini berstatus sebagai tentara karena sedang mengikuti wajib militer di Angkatan Udara Israel.

Dia juga sudah cukup banyak tampil sebagai bintang sampul majalah di negaranya. Tidak hanya itu, gadis pemilik mata biru terang ini juga sempat menjadi model KKW Beauty yaitu produk kecantikan milik Kim Kardashian saat umurnya belum genap 17 tahun.

Penasaran bagaimana potret cantik Yael Shelbia hingga dinobatkan sebagai Wajah Tercantik Dunia 2020? Ini deretannya, seperti Okezone rangkum dari akun Instagram pribadinya @yaelshelbia.

1. Rambut Panjang Coklat Ikal

Potret Yael Shelbia di atas saat sedang menjadi model seorang hair stylist Almog Cohen. Rambut coklat gelapnya yang indah semakin cantik saat ditata menjadi ikal. Visualnya tampak seperti tidak nyata seperti karakter "Princess Disney" di film kartun.

2. Tubuh Tinggi dan Langsing

Foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya @yaelshelbia menunjukkan Yael Shelbia mengenakan sweater croptee dan celana joging berbahan kaus. Atasan croptee-nya memperlihatkan perut rata dan pinggang kecilnya sehingga membuatnya seperti boneka Barbie yang keluar dari kotak.

3. Girly dengan Dress Bunga

Kecantikan Yael Shelbia makin bertambah ketika mengenakan outfit feminin seperti di atas. Minidress dengan motif floral warna-warninya memberi kesan anggun sekaligus cheerful. Ditambah dengan tas berwarna biru cerah dan sneakers putih dengan motif bunga hitamnya.

4. Sensual dengan Pakaian Klasik Potretnya saat sedang berkostum ala Marie Antoinette. Walaupun pakaiannya bergaya klasik, aura sensual Yael Shelbia terpancar. Wajahnya yang di-makeup tebal terlihat seksi ditambah riasan bibirnya yang full lips. Baca juga: Ingin Pelihara Anjing? Yuk Kenali Dulu Anatomi serta Fungsi Tubuhnya 5. Tetap Cantik dengan Kaos Oversized Bahkan hanya dengan mengenakan kaus putih oversized, Yael Shelbia terlihat sempurna. Ia juga menambahkan topi hitam merek Adidas untuk melengkapi outfit sederhananya.